Así quedarán las pensiones de jubilación en España tras la propuesta del OCDE

En noviembre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó un informe sobre la economía española. Además de señalar la situación actual, el informe advertía sobre las recientes reformas del Gobierno en materia de pensiones e impuestos.

El organismo destacó que la economía de nuestro país "se ha comportado de manera muy destacada, registrando un crecimiento del PIB superior al de otros países europeos y a la mayoría de las proyecciones económicas".

No obstante, la OCDE prevé un aumento del gasto en pensiones en los próximos años. Por lo tanto, la organización ve necesarias medidas adicionales: "Para que la deuda siga una senda de firme descenso es necesario abordar el aumento del gasto en pensiones, reducir el gasto ineficiente y mejorar la recaudación fiscal".

Según la OCDE, en base a los cálculos de la Airef, el gasto de las pensiones aumentará en 3,2 puntos de PIB entre 2023 y 2050. "El gasto en pensiones aumentará, creando un creciente volumen de pasivos implícitos que no están provisionados actualmente", advierte.

"La indexación de las pensiones a la inflación y la falta de un ajuste automático para el aumento de la esperanza de vida incrementan los costes del sistema", expone la OCDE.

En este contexto, la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha descartado ampliar hasta los 35 años de cotización el periodo de referencia para el cálculo de las pensiones contributivas. De esta forma, se mantendrán las medidas previstas en la actual reforma.

A partir del 1 de enero de 2026, las pensiones contributivasy las pasivas aumentarán un 2,7%. De la misma forma, las pensiones mínimas sin cargas familiares subirán un 7%.

Finalmente, las pensiones de viudedad, con cargas familiares o cónyuge a cargo, se incrementarán un 11,4%. Por el mismo importe, también lo harán las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).