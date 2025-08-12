Así funciona la devolución del IRPF de Hacienda a los jubilados mutualistas

En las últimas semanas, Hacienda ha reconocido oficialmente la devolución del IRPF en único pago para los jubilados mutualistas. La normativa fue aprobada en el Congreso, con entrada en vigor a partir del 25 de julio de 2025. En este contexto, la Agencia Tributaria ha anunciado que comenzará a retornar los importes desde agosto.

Este cambio beneficiará a los jubilados mutualistas que sufrieron una doble tributación del IRPF sobre los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 por sus cotizaciones entre 1967 y 1978. De esta forma, quienes hayan rellenado el formulario disponible recibirán el retorno de oficio.

La Agencia Tributaria dispone de un periodo legal de seis meses desde el fin de la campaña de la Renta. Por tanto, la fecha límite del pago debería ser el próximo 30 de diciembre de 2025. Si Hacienda no cumple el plazo, los afectados podrían reclamar intereses de demora.

Los jubilados mutualistas cuyas aportaciones fueron anteriores a 1967 tendrán una exención total de tributación. Entre 1967 y 1978 los contribuyentes tendrán una reducción del 25%, igual que quienes hicieron aportaciones a mutualidades sustitutorias.

Además, también podrán recibir un retorno los jubilados que perciben pensiones abonadas completamente por fondos especiales de entidades públicas (MUFACE, MUGEJU o ISFAS), siempre que las aportaciones se realizaran previamente a la integración.

En Francia, las aportaciones complementarias de este tipo cuentan con un régimen de fiscalidad que evita la doble tributación. Es decir, se permite una deducción desde el momento de la aportación y una exención parcial en la fase de percepción de la pensión.

En Alemania, los sistemas de pensiones privados y de mutualistas se encuentran completamente integrados dentro de la Seguridad Social. Las contribuciones se descuentan directamente de la base imponible del IRPF.

En Portugal, existe un modelo mixto y las aportaciones de mutualidades se contemplan como un gasto deducible y en Italia, las cotizaciones a mutualidades se deducen de la base imponible.