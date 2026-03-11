Los asesores fiscales coinciden: "Poca gente hace bien la Declaración de la Renta cuando tiene hijos"

Un año más se acerca el momento de enfrentarse a Hacienda con la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El plazo para presentar la declaración arrancará el próximo miércoles 8 de abril y finalizará el martes 30 de junio.

Para muchos contribuyentes, los hijos a cargo representan una deducción clave que puede marcar la diferencia entre pagar impuestos o recibir una devolución significativa. En palabras del asesor fiscal José Ramón López: "Poca gente está haciendo bien la declaración de la renta cuando tiene hijos".

Según explica, la correcta aplicación de estas deducciones puede transformar el resultado de la declaración: "Fijaos la diferencia de resultado de hacer la declaración de la renta bien hecha cuando tienes hijos, devolver 183 euros, o hacerla mal cuando tienes hijos, a pagar 1.084".

Uno de los errores más habituales, según López, es desconocer que "la gente no sabe que la declaración de la renta se puede hacer conjunta con tu hijo". Aunque muchos saben que la declaración conjunta se puede realizar entre los dos cónyuges, el experto aclara que "si no hay matrimonio de por medio y tenéis hijos, uno de los dos progenitores puede hacer la renta conjunta con su hijo".

Y resalta que "aquí tienes una de ventajas brutales". El impacto económico de esta opción puede ser muy grande, incluso de una diferencia de más de 1.200 euros a favor.

El especialista explica que esta ventaja se debe principalmente a las deducciones autonómicas, que cambian según se haga la declaración individual o conjunta: "La clave, fijaos las deducciones autonómicas, en la conjunta, 1.700 euros de deducción; en la individual, 515 euros".

López explica con claridad que esto ocurre porque "los límites cuando haces la renta conjunta son mucho más altos". Esto significa que los requisitos de las deducciones, como la deducción por alquiler en Madrid, se cumplen más fácilmente en la declaración conjunta. "Hemos simulado que se han pagado 8.000 euros, pero como veis, en la declaración individual no se aplica. Esto es otra deducción y aquí en la conjunta sí que se aplica".

El patrón se repite con todas las deducciones: "Todas amplían mucho más los límites cuando se hace la renta conjunta, por tanto son mucho más accesibles", afirma López.

El experto pone un ejemplo concreto para ilustrarlo: "Por tanto, alguien que ha ganado 35.000 euros durante un año en la renta individual no se va a poder aplicar la deducción del alquiler, pero en la renta conjunta sí porque no supera los límites".

Por ello, el asesor fiscal aconseja revisar cuidadosamente cada situación antes de presentar la declaración y aprovechar todas las oportunidades de ahorro disponibles: "No os dejéis ni 1 euro que sea deducible en vuestra declaración".