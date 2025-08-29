Asesinan al perro del alcalde de Paterna del Campo y él estalla: "¿Hasta aquí vais a llegar? Estáis enfermos"

El pasado martes 26 de agosto, Juan Salvador Domínguez, alcalde de Paterna del Campo (Huelva) denunció públicamente el asesinato de su perro. El cadáver del animal fue hallado en la finca de los suegros del alcalde, en el paraje de La Viguera, tras ser envenenado.

El alcalde socialista atribuye el crimen a la "polarización" social: "¿Hasta aquí vais a llegar? Cuando se polariza tanto las cosas, suceden estas barbaridades (...) ¿Quién es tan canalla y tan cobarde para hacer algo así? Estáis enfermos", escribió en Facebook.

Juan Salvador explicó en SER Huelva que relaciona el crimen con la suspensión de la tradicional suelta de vaquillas. Se vio obligado a cancelarla debido a la falta de autorización por parte de la Junta de Andalucía por la falta de un documento.

"Se ha vendido como que este equipo de Gobierno quiere eliminar el evento taurino y eso ha tenido repercusión en redes y una saña contra mi persona fuera de lo común, cuando no hemos querido eliminar nada", declaró.

'Espejo Público' habló en directo con el alcalde socialista para saber cómo se siente ante la pérdida del animal: "Me siento dolido, me siento tocado. Me encuentro mal porque a mi perro lo crie desde cachorro y era prácticamente mi hermano".

Domínguez explicó que sacaba a Lobo todos los días a pasear hasta que en el año 2021 les quemaron la casa donde finalmente ha muerto: "Lo de la casa fue otro suceso, pero decido dejarlo allí porque era un perro muy persuasivo. Iba todos los días a darle de comer, a darle cariño y sus cuidados propios".

El alcalde relató que era un perro "precioso" y que lo querían mucho: "Mis hijos lo amaban, pero quien más le ha llorado ha sido mi mujer, porque fue un palo muy gordo encontrárnoslo como nos lo encontramos".