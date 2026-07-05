Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tour de Francia hoyClasificación Tour de FranciaEtapa 3 Tour de FranciaCuadro MundialOyarzabalPartidos Mundial hoyManuelTopuriaToni NadalMercado Fichajes hoyMundial 2026Cuándo juega EspañaMáximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Ayuda mensual CatalunyaAire acondicionadoLey de Propiedad HorizontalJosema BeastBrahim MálagaCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

SOCIEDAD

Asesinan a la periodista Roxana Guzmán tras un mes secuestrada

En la operación para hallar el cuerpo se involucra a policías locales, que habrían colaborado con los criminales

La Fiscalía mexicana confirma el hallazgo de los restos de Roxana Guzmán

La Fiscalía mexicana confirma el hallazgo de los restos de Roxana Guzmán / Sport.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Este viernes, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha confirmado el asesinato de la periodista mexicana Roxana Berenice Guzmán Ramírez, de Veracruz, periodista y directora del portal digital 'Impulso Informativo del Sureste'. La periodista estuvo desaparecida desde el 2 de junio de 2026, luego de que fue privada de su libertad por hombres armados cuando se encontraba en su casa en Nanchital, Veracruz.

Las autoridades confirmaron el hallazgo de restos humanos en un rancho situado entre Moloacán e Ixhuatlán del Sureste. Luego de realizar los análisis correspondientes, se confirmó que el cuerpo correspondía a la comunicadora. 

Veracruz lamenta la pérdida de una gran periodista

La periodista cubría casos locales, como de seguridad, política municipal o temas sociales en la región sur de Veracruz (México). Se convirtió en una voz conocida entre los habitantes de Nanchital y municipios cercanos. La identificación puso fin a la búsqueda, pero abrió una nueva etapa en la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

Ahora, las indagatorias han permitido la captura de ocho personas presuntamente relacionadas con el caso. Entre los detenidos se encuentran cuatro policías municipales, quienes son investigados por su posible participación brindando apoyo logístico, recursos y alimentos al grupo responsable del secuestro y posterior homicidio.

Asimismo, fue detenido un hombre identificado como José del Carmen Cadena Escayola, señalado por las autoridades como un probable colaborador en el secuestro. Según la información oficial, habría proporcionado datos que llevaron a los investigadores hasta el sitio donde fueron localizados los restos de la víctima.

Más desapariciones

Diversas organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de prensa han expresado su preocupación por este asesinato. Consideran que el caso evidencia las dificultades que siguen enfrentando los periodistas en distintas regiones de México y han solicitado una investigación independiente, transparente y eficaz que permita identificar tanto a los responsables materiales como a quienes planearon el crimen.

Noticias relacionadas

El homicidio de Roxana Guzmán se suma a otros ataques contra periodistas registrados en Veracruz durante los últimos años. En Veracruz desaparecieron Regina Martínez, Noel López, Cándido Ríos, Jorge Celestino Ruiz y Jacinto Romero, a todos después de haber denunciado las amenazas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel: 'Vivo en la calle teniendo un trabajo. Prefiero dormir en la calle y poder comer que estar en una habitación y no hacerlo
  2. Ilia Topuria, antes de su derrota ante Justin Gaethje: 'Lo único que sé es que todo lo que me va a pasar de aquí en adelante va a ser maravilloso
  3. Los conductores coinciden: “Ya no quiero el coche con marchas. Es más fácil y te puedes centrar en ver lo que pasa a tu alrededor”
  4. Josep Pedrerol frena en seco el tenso cara a cara entre María Trisac y Carme Barceló
  5. José Elías, empresario: 'La solución para que la gente abandone la ciudad y se traslade a los pueblos es bastante sencilla
  6. Gonzalo Bernardos, economista: 'Este es el mejor municipio para invertir en Catalunya; no hay control de alquileres y hay buenos salarios
  7. Entrará en vigor: Catalunya ofrece una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas dependientes que esperan su prestación
  8. Antena 3 se despide de 'El Hormiguero'

Asesinan a la periodista Roxana Guzmán tras un mes secuestrada

Asesinan a la periodista Roxana Guzmán tras un mes secuestrada

La Aemet suma más días a la ola de calor en España: "Las temperaturas superarán los 37 grados"

La Aemet suma más días a la ola de calor en España: "Las temperaturas superarán los 37 grados"

La DGT cambia las normas y ahora los vehículos antiguos tendrán que pasar la ITV en un nuevo periodo

La DGT cambia las normas y ahora los vehículos antiguos tendrán que pasar la ITV en un nuevo periodo

Carlos Llull, experto en aires acondicionados: "El gasto no depende únicamente del tiempo que el aparato permanece encendido..."

Carlos Llull, experto en aires acondicionados: "El gasto no depende únicamente del tiempo que el aparato permanece encendido..."

Gabriel Rufián entra en el debate sobre si la selección catalana ganaría a Argentina: "Y con Tamudo de titular"

Gabriel Rufián entra en el debate sobre si la selección catalana ganaría a Argentina: "Y con Tamudo de titular"

Juan José Ebenezer, mecánico: "El error que todos cometen cuando falla el aire acondicionado es siempre el mismo"

Juan José Ebenezer, mecánico: "El error que todos cometen cuando falla el aire acondicionado es siempre el mismo"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Una experta en finanzas desvela distintos trucos para ahorrar dinero: "Pocas personas aplican estos métodos"

Una experta en finanzas desvela distintos trucos para ahorrar dinero: "Pocas personas aplican estos métodos"