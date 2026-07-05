SOCIEDAD
Asesinan a la periodista Roxana Guzmán tras un mes secuestrada
En la operación para hallar el cuerpo se involucra a policías locales, que habrían colaborado con los criminales
Este viernes, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha confirmado el asesinato de la periodista mexicana Roxana Berenice Guzmán Ramírez, de Veracruz, periodista y directora del portal digital 'Impulso Informativo del Sureste'. La periodista estuvo desaparecida desde el 2 de junio de 2026, luego de que fue privada de su libertad por hombres armados cuando se encontraba en su casa en Nanchital, Veracruz.
Las autoridades confirmaron el hallazgo de restos humanos en un rancho situado entre Moloacán e Ixhuatlán del Sureste. Luego de realizar los análisis correspondientes, se confirmó que el cuerpo correspondía a la comunicadora.
Veracruz lamenta la pérdida de una gran periodista
La periodista cubría casos locales, como de seguridad, política municipal o temas sociales en la región sur de Veracruz (México). Se convirtió en una voz conocida entre los habitantes de Nanchital y municipios cercanos. La identificación puso fin a la búsqueda, pero abrió una nueva etapa en la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.
Ahora, las indagatorias han permitido la captura de ocho personas presuntamente relacionadas con el caso. Entre los detenidos se encuentran cuatro policías municipales, quienes son investigados por su posible participación brindando apoyo logístico, recursos y alimentos al grupo responsable del secuestro y posterior homicidio.
Asimismo, fue detenido un hombre identificado como José del Carmen Cadena Escayola, señalado por las autoridades como un probable colaborador en el secuestro. Según la información oficial, habría proporcionado datos que llevaron a los investigadores hasta el sitio donde fueron localizados los restos de la víctima.
Más desapariciones
Diversas organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de prensa han expresado su preocupación por este asesinato. Consideran que el caso evidencia las dificultades que siguen enfrentando los periodistas en distintas regiones de México y han solicitado una investigación independiente, transparente y eficaz que permita identificar tanto a los responsables materiales como a quienes planearon el crimen.
El homicidio de Roxana Guzmán se suma a otros ataques contra periodistas registrados en Veracruz durante los últimos años. En Veracruz desaparecieron Regina Martínez, Noel López, Cándido Ríos, Jorge Celestino Ruiz y Jacinto Romero, a todos después de haber denunciado las amenazas.
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