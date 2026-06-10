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Asesinan a un hombre a tiros en la calle Balmes de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han localizado el arma homicida tras el tiroteo ocurrido a las 9:50 horas frente a una comisaría de la Policía Nacional

La víctima del tiroteo

La víctima del tiroteo / X

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Nuevo asesinato en Barcelona. El medio de comunicación 'Metropoli' ha informado que un hombre ha disparado a otro y lo ha matado en la calle Balmes, a la altura del número 192, del distrito de Sarrià-Sant Gervasi.

Los Mossos d'Esquadra han desvelado que el tiroteo ha tenido lugar sobre las 9:50 horas delante una comisaría de la Policía Nacional. Al instante de cometer los hechos, el atacante ha logrado escapar en dirección a la Sagrada Familia. Por ahora, los agentes desplazados a la zona de los hechos han localizado el arma homicida.

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El incidente ha ocurrido en un día marcado por la visita del papa León XIV, que tiene previsto acudir a la Sagrada Familia, precisamente a la zona donde ha acabado el asesino.

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