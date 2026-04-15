Asesinan al árbitro Javier Ortega durante un partido en Ecuador

Ecuador está de luto. Ayer, el árbitro Javier Ortega fue asesinado durante un partido de fútbol barrial en El Oro. El suceso ocurrió en plena cancha y a plena luz del día, lo que generó una gran conmoción entre los presentes. De inmediato, vecinos de la zona y jugadores paralizaron el encuentro.

Se trataba de un partido entre equipos amateur en un barrio humilde de la ciudad. Según recoge el medio 'La 100' , varios testigos relataron que "la situación escaló repentinamente y que el árbitro recibió al menos un disparo mientras desarrollaba su tarea".

Tras el asesinato, las autoridades locales cortaron el acceso al lugar para permitir las pericias y el traslado del cuerpo.

No obstante, no era la primera vez que Javier Ortega arbitraba este tipo de partidos, ya que era reconocido por impartir justicia en partidos locales.

"El club organizador suspendió futuros encuentros hasta que se esclarezcan las circunstancias del hecho. Familiares se acercaron al lugar y reclamaron celeridad en la investigación", compartió el medio 'La 100'.

El incidente ha provocado multitud de quejas para mejorar la seguridad en este tipo de espacios deportivos, algo que ya llevaban exigiendo desde hace mucho tiempo.

Las autoridades ya han empezado con la investigación para saber quién es el autor de los hechos o si se trata de una organización. También quieren averiguar cuál es el motivo del crimen, ya que, por ahora, se desconoce si estaba involucrado en algún negocio turbio.

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Responsables y vecinos solicitaron un aumento de la presencia policial, mejoras en las instalaciones y la puesta en marcha de medidas preventivas para evitar nuevos episodios de violencia.