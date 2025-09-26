Asaltan una perfumería en Olot durante la madrugada de este viernes

Los robos siguen siendo comunes en nuestra sociedad. Este viernes, en Olot, un grupo de asaltantes entraron de forma brusca a una tienda de productos de perfumería y bienestar en Olot, tras forzar la entrada y destrozar por completo la puerta principal.

Los vecinos dieron la alerta tras esuchar unos golpes. El aviso se produjo poco después de las seis de la mañana, momento en que la Policía Municipal recibió la alerta de lo ocurrido y se desplazó hasta la calle Antoni Llopis, situada detrás del antiguo Hospicio.

Sin personas heridas

Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que se había producido un robo con fuerza. El comercio presentaba graves daños en la entrada y en otros elementos del local. Según las primeras informaciones, los responsables sustrajeron dinero en efectivo y varios artículos de la tienda.

La investigación ha quedado en manos de los Mossos d’Esquadra, que trabajan para identificar a los autores del asalto. Por ahora no se ha hecho público el valor económico de lo robado, ni tampoco si las cámaras de seguridad de la zona pudieron registrar imágenes que ayuden a esclarecer los hechos, según fuentes oficiales.

En Barcelona, a mediados de año de 2025, los robos con fuerza en establecimientos se han reducido un 50% en comparación al mismo periodo del año anterior, pero siguen siendo frecuentes.