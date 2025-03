Asaltan la casa de la 'streamer' Amouranth y lo retransmite en X: "Creo que le he disparado a uno"

Kaitlyn Michelle Siragusa, mejor conocida en internet por Amouranth, ha sido atacada en su casa en Houston durante esta pasada noche, como ella misma se ha encargado de anunciar en su perfil en X (antiguo Twitter): "Estoy siendo robada a punta de pistola", escribía en la red social cerca de las 6 de la mañana en España.

La 'streamer' y modelo de Onlyfans está viviendo una temporada complicada. Hace algunas semanas dejó ir una serie de declaraciones que afectaron profundamente a la comunidad LGTBIQ+ de Los Ángeles en las que comentaba que deberían ir a vivir a la zona más afectada por los incendios de principios de año.

Respecto al atraco, Amouranth escribía poco después que había disparado a uno de los asaltantes, de nuevo a través de la red social propiedad de Elon Musk: "Creo que he disparado a uno de ellos, querían mis criptomonedas", comenta antes de explicar que le habían levantado de la cama a gritos.

También comentaba que no se trataba de una broma, que le habían golpeado con la pistola y que estaba "sangrando, pero estable" y de camino al hospital.

"Me tenían a punta de pistola, me dieron el teléfono y me dijeron que lo desbloqueara con una pistola en mi cabeza", continúa explicando la 'streamer', que también indica que "tuitea esto porque hacer una llamada sería una condena a muerte".

Unos minutos más tardes publicaba una fotografía de la entrada de su casa donde se ven operativos de la policía e intentaba calmar a sus seguidores: "Me invadieron la casa, los SWAT ya están aquí y ya estoy segura", revelaba.

Hasta el momento no se conoce más información al respecto, por lo que puede que tengamos que esperar al próximo directo para saber si ella misma da más detalles al respecto.