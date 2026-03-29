TELEVISIÓN
Arturo Valls relata la historia del concursante que se lesionó en 'Ahora caigo'
El programa de Antena 3, con más de 2.100 emisiones, tuvo un incidente al principio que obligó a los organizadores a extremar las precauciones con los concursantes
Diez años de duración tuvo el legendario programa ''Ahora caigo' en Antena 3, uno de los concursos más exitosos que nos ha regalado la televisión española. Tuvo más de 2.100 programas emitidos y Arturo Valls tuvo un reconocimiento aún mayor del que ya tenía a sus espaldas.
La premisa era muy buena, y era tan simple como que quien fallaba las preguntas caían por una trampilla.
Por supuesto, con todas las seguridades pertinentes para que los participantes no salieran lesionados de ahí. No obstante, alguna que otra desagradable anécdota nos ha dejado el programa.
Hubo en general pocas quejas, pero al principio de la emisión del programa, los organizadores cometieron un error que provocó que un concursante se rompiera el ligamento cruzado. Tras ello, empezaron a tener un mayor control sobre el peso de los concursantes y que no fueran sedentarios.
“Recuerdo un día que un concursante mirando al frente, le estoy diciendo que se tiene que marchar y de repente se abre una trampilla de detrás y cae. Un oponente que no estaba previsto. Ahí sí, el ligamento cruzado. Ya luego aprendimos”, explicó Arturo Valls en una aparición que hizo en 2021 en 'El Hormiguero'.
Recientemente, esta anécdota ha vuelto a ser contada por Valls en un podcast, y la historia no ha dejado indiferente a nadie. Por suerte, eso les ayudó a aprender y durante los diez aos de emisión apenas recibieron quejas por parte de las caídas de los concursantes, donde casi no hubo lesiones.
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