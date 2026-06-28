Arturo Valls recuerda el negocio que su tío levantó en Venezuela: "Acabó vendiéndolo por una cuestión de supervivencia"

Arturo Valls (51 años) lleva décadas sacando una sonrisa al público gracias a su sentido del humor y a una forma de entender la televisión muy cercana.

Sin embargo, más allá de su faceta como presentador, actor, productor y humorista, el valenciano también siente una gran pasión por la gastronomía, especialmente por la paella, un plato del que presume de conocer todos sus secretos. Una afición muy ligada a sus raíces y que, en más de una ocasión, ha compartido públicamente.

Lo que no sabíamos de Arturo Valls

Su pasión por este plato ha ido mucho más allá de lo gastronómico. Con el paso de los años, el presentador ha hecho de él una de sus grandes señas de identidad, hasta el punto de lanzar su propio negocio y convertirse en una de las voces que más reivindican la tradición culinaria de su tierra.

Pocos personajes conocidos han presumido de sus raíces valencianas con tanta naturalidad como Arturo Valls. Siempre que puede reivindica su tierra, sus tradiciones y su gastronomía, un aspecto con el que se muestra especialmente exigente.

El presentador no duda en criticar la falta de respeto con la que, en algunos restaurantes, se presenta la auténtica paella valenciana a los turistas.

Arturo Valls / SPORT

Para el humorista, pocas cosas tienen más valor que mantener viva una tradición que le acompaña desde la infancia: sentarse alrededor de una buena paella junto a familiares y amigos.

Esa costumbre sigue muy presente en su día a día y, de hecho, reconoce que muchas reuniones de trabajo se convierten en la excusa perfecta para compartir mesa, probar restaurantes y descubrir nuevos lugares donde disfrutar de la gastronomía.

Arturo Valls dejó claro que no se considera un purista extremo cuando se habla de paella, aunque admite que hay ciertos límites que no está dispuesto a cruzar. Para el presentador, el problema no está en adaptar una receta, sino en desvirtuar un plato con un enorme valor cultural para la Comunidad Valenciana.

Como ejemplo, recordó la experiencia de su tío, que emigró a Venezuela y abrió un restaurante especializado en paellas. "Él intentaba hacer la receta original, pero al final tuvo que adaptarse a lo que pedía la clientela", explicó.

Según contó, el público prefería versiones mucho más recargadas, algo que terminó obligándole a cambiar su propuesta. Aun así, Valls entiende que cada familia tenga su propia forma de cocinar, aunque cree que algunas combinaciones se alejan por completo de la esencia de la receta tradicional.