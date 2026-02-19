Así es Arturo Valls: presentador, actor y nuevo invitado de Pasapalabra

El concurso de Pasapalabra renueva su rotación de invitados con dos actrices, un cantante y un presentador. Roberto Leal recibirá a los famosos en el plató de Antena 3, desde hoy hasta el próximo viernes.

Como es habitual, los invitados ayudarán a los concursantes principales para sumar la mayor cantidad de segundos al cronómetro final del Rosco. De esta forma, el público podrá disfrutar del formato de cultura y entretenimiento.

En esta ocasión, visitan los estudios de Atresmedia: Ingrid García-Jonsson, Olivia Molina, Carlos Marco y Arturo Valls. Por este motivo, en este artículo vamos a conocer la biografía de una de estas estrellas.

Arturo Valls (Valencia, 1975) estudió la carrera de Periodismo en su ciudad natal. Sin embargo, abandonó su formación cuando comenzó a trabajar como reportero en una televisión local, Valencia Te Ve.

En esta cadena, fue compañero de Carmen Alcayde y Laura Pérez Vehí, colaborando en el magacín 'La luna de Valencia'. No obstante, el comunicador saltó a la fama como reportero de 'Caiga quien caiga'.

Posteriormente, Valls fue fichado por la FORTA como presentador de 'X cuánto?', un programa que se emitió en diferentes cadenas autonómicas como Telemadrid y Canal Nou. Después de esta experiencia, copresentó el programa de humor 'UHF', con Florentino Fernández y Nuria Roca.

Más tarde, el presentador volvió a fichar por Telecinco para formar parte de la nueva etapa de 'Caiga quien caiga'. Además, durante su estancia en Mediaset participó en series de televisión como 'Gominolas', 'Un paso adelante', '7 vidas' y 'Aída'.

Ahora bien, Arturo Valls saltó a la fama como intérprete por su papel en 'Camera Café'. En 2011, dio un paso al frente como presentador al hacerse cargo de '¡Ahora caigo!', en Antena 3. El concurso fue un éxito de audiencia hasta su última emisión en 2021.