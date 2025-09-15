Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Arturo Pérez-Reverte señala las 3 'instituciones' más serias de España: "El rey, la Guardia Civil y..."

El escritor participó en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero y dejó nuevas muestras de su ironía

Arturo Pérez-Reverte indica las tres instituciones más serias del país.

Arturo Pérez-Reverte indica las tres instituciones más serias del país. / Onda Cero

Pol Langa

El escritor cartagenero Arturo Pérez-Reverte no deja de generar titulares cada vez que tiene una aparición pública. En ocasiones lo hace incluso sin necesidad de aparecer en ningún medio, cuando utiliza sus redes sociales para incendiar a la opinión pública contraria a su pensamiento.

Esta vez, sin embargo, ha sido de la manera más tradicional, en una aparición en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero, 'Más de uno', donde cada miércoles se recupera uno de los formatos más olvidados: la 'Radioficción'.

En este espacio, el que fuera corresponsal de guerra ha presentado su última creación, 'Alatriste: Misión París', una obra en la que vuelve a situar a su personaje más famoso en el centro del relato. En esta ocasión el programa recreó la primera parte de la famosa saga, 'El capitán Alatriste'.

Durante este formato, se da voz a algunos oyentes ávidos de conocer la opinión de los invitados en algunos temas de actualidad. Una de las preguntas más destacadas fue si Reverte piensa que el rey Felipe VI debería abdicar y dejar paso a la princesa Leonor.

"Está muy bien donde está", aseguraba el escritor de forma irónica, pues en el pasado ha dejado claro que no cree en las monarquías hereditarias como la española. Sin embargo, lo más viral fue la segunda parte de la reflexión.

"El rey es el único en España con la Guardia Civil y Leo Harlem que tiene cierta seriedad. Ni se le ocurra contaminarse con esa basura. Leonor puede esperar", sentenciaba con el mismo tono. Leo Harlem es un monologuista leonés ampliamente reconocido que destaca por un estilo de actuar muy campechana, en principio una figura alejada de el concepto 'seriedad'.

Este no fue el único 'highlight' de la entrevista, pues aseguró que con los años "ha cambiado su forma de mirar el mundo", un principio que le ha hecho evolucionar al ponerse frente al reto de crear una nueva historia. Antes, comentaba, "los políticos eran decentes, los curas eran santos, las mujeres eran perfectas... Esto ha sido como volver, una reparación o recuerdo a ese niño", apuntaba acerca del paso del tiempo.

Finamente, apuntaba que a priori solamente le queda una última novela por publicar, "pero nunca se sabe". Lo que sí que tiene claro es que si algo le pasara antes de terminar de escribirla, la obra nunca debería ver la luz: "No se debe publicar una novela que esté a la mitad", aseguraba a sus 73 años.

