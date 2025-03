Arturo Pérez-Reverte recuerda el momento de tensión con Johnny Depp: "Agarradme que lo mato"

Cada vez que Arturo Pérez-Reverte habla, sube el pan. El escritor y periodista nos tiene habituados a opiniones que no coinciden con los de la mayoría y a unas formas que muchos consideran inadecuadas, algo que le ha hecho cosechar numerosas críticas en muchas ocasiones.

Ahora ha revelado un momento de tensión con una de las grandes estrellas de Hollywood, Johnny Depp, con quien tuvo un encontronazo en una rueda de prensa en Toledo. Lo ha hecho en una charla con el 'influencer' Jordi Wild, en su pódcast 'The Wild Project'.

Ocurrió durante la promoción de la película 'La novena puerta', la adaptación cinematográfica de su novela 'El club Dumas', en 1999, que dirigió el aclamado Roman Polanski.

"Aunque hizo cambios, la película está muy bien. Pero Polanski me dijo: 'Arturo, quiero que trabajes conmigo en el guion'", recuerda el actual miembro de la Real Academia Española (RAE). Sin embargo, Reverte se desmarcó rápidamente y desestimó la oferta: "Dije que no. Era su película, su guion, su historia", comenta.

También ha comentado que el cambio del título fue una cosa acordada entre director y literato y que siempre especifica que él tiene la última palabra en las adaptaciones al cine de sus obras: "No me molestó que cambiara el título porque me pidió permiso. En mis contratos yo siempre pongo que tengo que aprobar el título, el guion, los actores... Después no lo hago, pero bueno, por si acaso", desvela.

No obstante, con el actor protagonista de la saga 'Piratas del Caribe', entre otras, recuerda tener una muy mala primera impresión por las maneras en que hizo acto de presencia: "Antes de empezar a rodar, había una rueda de prensa en Toledo. Entonces llega Johnny Depp, con la gorra al revés, fumándose un canuto de un palmo... Y yo dije: '¿Este va a hacer de Lucas Corso?", rememora.

En el calentón del momento llegó a mencionar "lo mato. Agarradme que lo mato", comenta acerca de una anécdota que cerró el mismo Polanski, pidiéndole que se esperase a ver el resultado: "Ya verás mañana, ya verás mañana", comenta el escritor.

Después, cuando vio el trabajo de Depp en la película, Reverte se retractó de sus palabras y reconoció el talento del actor: "No lo había visto en ninguna película, y al día siguiente lo vi trabajar, y me quedé... Vaya pedazo de actor", apunta.