Arturo Pérez-Reverte se queda solo: Obligado a suspender su jornada literaria en Sevilla tras la polémica por la Guerra Civil

Polémica importante en el ciclo cultural 'Letras en Sevilla' con la cancelación de las XI Jornadas por parte de Pérez-Reverte, concretamente después de que surgieran discrepancias en cuanto a los invitados y enfoque que había tomado el evento. Actualmente, no hay fecha establecida para que se retomen.

'La guerra que todos perdimos', un enfoque que no ha gustado

El foco del conflicto que ha derivado en el aplazamiento indefinido del evento se centra, en gran medida, en el título del evento: "1936: La guerra que todos perdimos". Para algunos críticos el problema es obvio: es demasiado equidistante y/o parcial respecto a la memoria histórica que se tiene para con la Guerra Civil española.

El evento de 'Letras en Sevilla', que estaba acordado para verse celebrado del 2 al 5 de febrero de 2026 en Sevilla, contaba con invitados como José María Aznar o Iván Espinosa de los Monteros, lo que acabó llevando a varios ponentes a negarse a participar.

Este fue el caso del escritor David Uclés, uno de los muchos que cuestionó la dirección del evento. El mismo Arturo Pérez-Reverte además de Jesús Vigorra denunciaron presiones y campañas en contra, incluso amenazas de grupos con la intención de manifestarse de forma violenta.

Dado que se consideraba que la tensión generada de la visión política del evento podían acabar dando pie a escenarios de peligro, Pérez-Reverte llegó a la conclusión de que por el momento la mejor opción era dejar de celebrar 'Letras en Sevilla'.

Se sobreentiende de todo lo discutido que el principal problema que se estaba formando era que, poco a poco, el evento había empezado a tomar un matiz que apostaba por una visión en la que no había 'ni buenos ni malos' en la guerra. Una visión que muchos no comparten.

Varios historiadores recuerdan el bando franquista como uno que cometió terribles crímenes y causó cicatrices irreperables para muchos ciudadanos. Como tal, que un evento como 'Letras en Sevilla' sea denominado 'La guerra que todos perdimos' ha generado un fuerte rechazo en parte del sector.