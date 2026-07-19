Arturo Pérez Reverte (74 años): "Me levanto cada día a las ocho de la mañana, hago ejercicio en el jardín y después una ducha. Como vivo en la sierra, a cuarenta kilómetros de Madrid, nadie me incomoda"

Arturo Pérez-Reverte lleva décadas siendo uno de los escritores más leídos de España, pero detrás de cada una de sus novelas hay una rutina muy alejada del estereotipo del autor que espera la inspiración. A sus 74 años, el académico mantiene un horario prácticamente inalterable desde hace tiempo y afronta la escritura como un trabajo que exige disciplina, constancia y muchas horas de dedicación diaria.

El propio escritor ha explicado en distintas entrevistas que su jornada comienza temprano. "Si no estoy de viaje, me levanto cada día a las ocho de la mañana, hago ejercicio en el jardín y después una ducha. Trabajo hasta las tres de la tarde, más o menos", ha señalado. Una planificación que, según reconoce, repite casi sin excepciones y que le permite mantener un ritmo constante de producción literaria.

Arturo Pérez-Reverte en 'El hormiguero' / / Atresmedia

La constancia es uno de los pilares de su método. Pérez-Reverte asegura que escribe prácticamente todos los días del año, independientemente de que sea laborable, festivo o fin de semana. Solo suele alterar esa rutina los jueves, jornada en la que acude a la Real Academia Española (RAE), institución de la que forma parte desde hace años.

Para el novelista, la clave no está en madrugar más que nadie, sino en cumplir un horario fijo. Él mismo se define como "un hombre muy disciplinado que siempre cumple sus rutinas diarias", una forma de entender el trabajo que considera determinante para desarrollar una carrera literaria tan extensa como la suya.

Lejos de la imagen del escritor que trabaja en cafeterías o aprovecha cualquier viaje para avanzar en una novela, Pérez-Reverte únicamente escribe en su domicilio. En su vivienda de la sierra madrileña ha acondicionado un sótano que funciona como un auténtico taller literario, un espacio pensado exclusivamente para desarrollar su trabajo diario.

Arturo Pérez-Reverte en su intervención en 'The Wild Project'. / SPORT

Según ha explicado el portal Zenda, ese estudio cuenta con tres escritorios diferenciados. Uno está destinado a la escritura de nuevos textos, otro a la revisión y corrección de los manuscritos y un tercero alberga documentación y materiales relacionados con las historias que está preparando. "Como vivo en la sierra, a cuarenta kilómetros de Madrid, nadie me incomoda", ha resumido el escritor sobre ese entorno de trabajo.

Su método también distingue claramente las distintas fases del proceso creativo. Durante las primeras horas del día se concentra en escribir material nuevo, mientras que las tardes quedan reservadas para leer, revisar y corregir lo producido por la mañana. De este modo, deja cada jornada preparada para continuar al día siguiente sin perder el ritmo.

Pérez-Reverte calcula que dedica entre cinco y seis horas diarias a escribir, aunque esa cifra aumenta si se suman las tareas de lectura y edición. En una entrevista concedida a Hislibris explicó que rara vez escribe menos de una página y media en una jornada y que tampoco suele superar las cuatro páginas. Prefiere avanzar de forma constante antes que obsesionarse con producir grandes cantidades de texto.

Arturo Pérez-Reverte, este martes durante la presentación de su nueva novela sobre el capitán Alatriste, 'Misión en Parí­s', / Rodrigo Jimenez - EFE

Las pausas durante la jornada también son escasas. Según ha contado, suele hacer un descanso breve para tomar un café y regresar enseguida al escritorio. "A veces me sale medio folio, uno, dos. Igual me levanto un momento a tomar un café, pero nada más", comentaba con su habitual tono irónico al explicar cómo transcurre un día de trabajo.

Cuando necesita desconectar, el escritor cambia temporalmente el teclado por otra de sus grandes pasiones: la navegación. Sin embargo, incluso esos momentos de descanso tienen un objetivo muy concreto. "Cuando estoy harto, me voy a navegar, cargo las pilas y vuelvo a trabajar", ha afirmado. Una filosofía que resume su forma de entender la literatura: más que una cuestión de inspiración, escribir es un oficio basado en la disciplina, la organización y la constancia diaria.