Un famoso artista catalán es expulsado de un taxi tras exigir que le hablaran en castellano

Los taxis son uno de los vehículos más utilizados por todo tipo de personas, desde completos desconocidos, hasta los famosos más populares.

Debido a ello, muchos taxistas cuentan con historias de ocasiones en las que se han topado con pasajeros conocidos, llevándolos a tener experiencias memorables.

Dicho esto, estos momentos pueden ser recordados por haber sido buenas experiencias, pero también por ser decepcionantes.

En este caso, un taxista de Barcelona se habría topado con Loquillo, un famoso artista catalán. Sin embargo, al dirigirse a él en catalán y de forma educada, se topó con una respuesta completamente inesperada y sorprendente.

Loquillo. / Google

Y es que, el famoso le contestó de malas maneras, exigiendo que cambiara de idioma y continuara la conversación hablando en castellano.

La historia se ha difundido debido a que otro pasajero del taxista, el periodista Roger de Gràcia, pudo escuchar la historia de primera mano. Al parecer, al subir al mismo taxi el tema salió a la luz, llevando a que el curioso periodista descubriera los detalles de lo sucedido.

A posteriori, el periodista acudió a su perfil de Twitter para contar la historia, lanzando este mensaje: "El taxista me explica que hace poco echó del taxi a un personaje catalán conocido que le exigía que se le dirigiera en castellano. Apuestas".

Dicho esto, el altercado entre el famoso y el taxista terminó con una decisión contundente por parte del conductor. Y es que, ante los malos modales y la actitud hiriente de su pasajero, le exigió que se bajara del vehículo, dejándole en la calle, algo que fue aplaudido por aquellos que descubrieron la historia en redes sociales.