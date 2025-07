Arthur Arús no se muerde la lengua sobre el nuevo vídeo del Barça: "Siempre pecan de ser precavidos"

Como la mayoría de vosotros ya sabéis, el FC Barcelona ha presentado oficialmente este miércoles 2 de julio su nueva equipación para la temporada 2025/26. Y como es habitual en el Barça, la presentación ha sido a lo grande: con un vídeo protagonizado por varias de sus estrellas.

En el vídeo vemos a Lamine Yamal, Pedri, Lewandoski, Rapinha, Balde y Fermín, algunos de los futbolistas fundamentales del actual F.C. Barcelona. El clip, que puedes encontrarlo fácilmente en redes sociales, no ha pasado desapercibido porque las palabras de algunos jugadores han levantado polémica.

¿Cuáles han sido esas frases objeto de críticas? Entre ellas destacan las pronunciadas por Balde y Lamine Yamal: "esta huele a Champions" o "me gustó el 0-4 en el Bernabéu", dijeron entre risas.

En medios de comunicación tampoco ha pasado desapercibido el vídeo y Arthur Arús, colaborador del programa 'Aruseros' e hijo de Alfonso Arús, ha expresado su opinión personal este jueves por la mañana.

Primero, ha destacado el enorme éxito comercial de la camiseta: "se ha convertido en la más vendida de la historia del Barça en su primer día a la venta", señaló. Además, apuntó que el dorsal más comprado es el de Lamine Yamal, la joven promesa del F.C. Barcelona.

Sin embargo, no terminó su participación en 'Aruseros' sin comentar las palabras del futbolista: "un Lamine que ha sido noticia porque durante el vídeo de presentación sale diciendo que esta camiseta huele a Champions. Me gusta, porque normalmente pecan de ser precavidos. No es su caso".

Un comentario que ha generado sorpresa en redes puesto que el Barça, y razón no le falta, suele apostar por campañas más conversadoras. Pero con Lamine en el equipo, siempre se puede ser más arriesgado, ¿no?