Arsenal y Emirates amplían su acuerdo hasta 2033 y prolongan la colaboración más longeva de la Premier League

El Arsenal y Emirates han cerrado la renovación a largo plazo de uno de los patrocinios más reconocibles del fútbol mundial. El acuerdo, anunciado este viernes desde Dubái, mantiene a la aerolínea como patrocinador principal del club en la parte delantera de la camiseta, en la equipación de entrenamiento y en los derechos de denominación del estadio hasta 2033.

La colaboración entre ambas entidades comenzó en 2006 y ha acompañado toda la historia del Emirates Stadium, el recinto que el club londinense inauguró ese mismo año y que desde entonces lleva el nombre de la compañía. Con esta ampliación, se confirma como la asociación más duradera de toda la Premier League, un dato que ambas partes han querido subrayar en el comunicado conjunto.

El nuevo contrato llega en un momento especialmente favorable para el club, que acaba de proclamarse campeón de la Premier League, título que refuerza el atractivo comercial de la marca Arsenal justo cuando se negociaba la continuidad del patrocinio. No es casualidad que Emirates haya decidido prolongar su apuesta precisamente ahora, en plena expansión internacional del club tras años compitiendo por el título sin conseguirlo.

Ambas organizaciones han señalado que la renovación construirá sobre iniciativas que ya funcionan como sello de identidad de esta colaboración. Entre ellas destaca la Emirates Cup, el torneo de pretemporada que cada verano trae a Londres a equipos de primer nivel internacional y que se ha convertido en cita fija para la afición local antes del arranque liguero.

También continuará el programa Global Gooners, una iniciativa pensada para acercar la experiencia del norte de Londres a aficionados de todo el mundo que no pueden asistir habitualmente al estadio. Se trata de un proyecto relativamente reciente dentro de la relación entre club y patrocinador, y su continuidad confirma la intención de ambas partes de seguir explotando el tirón internacional del Arsenal, especialmente en mercados donde Emirates opera con fuerza comercial.

Desde el punto de vista económico, este tipo de acuerdos suelen situarse entre los más valiosos del fútbol europeo, aunque ni el club ni la aerolínea han desglosado cifras concretas de la operación. Lo que sí queda claro es la apuesta a largo plazo: siete años más de vigencia que blindan al Arsenal una fuente de ingresos estable mientras el equipo intenta consolidarse en la élite continental tras su reciente conquista doméstica.

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La firma se produce además en un contexto de fuerte competencia entre grandes clubes por maximizar sus ingresos por patrocinio, con marcas de aerolíneas, tecnológicas y financieras disputándose la visibilidad en las principales ligas europeas. Emirates, presente también en otros clubes del continente, refuerza con este movimiento su posicionamiento en Inglaterra, donde el Arsenal es actualmente uno de los equipos con mayor proyección tras años de reconstrucción deportiva.