Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Sucesos

Arrestan a un futbolista por matar a puñetazos a un rival en 2024 en pleno partido en México

Las autoridades han detenido a un joven que provocó la muerte del contrincante después de golpearlo en repetidas ocasiones en la cabeza durante un partido amateur

La policía mexicana se lleva al agresor de Luis Torres.

La policía mexicana se lleva al agresor de Luis Torres. / Jam Press

Pol Langa

Pol Langa

El futbolista amateur Moises Pulido (25 años) ha sido arrestado este martes por la policía mexicana por su relación con la muerte de otro futbolista, Luis Torres (16 años), conocido como 'el Borre' después de un partido en el que se enfrentaron los equipos en los que formaban parte en 2024.

Los hechos ocurrieron en Guadalajara, al noroeste de México, el 9 de septiembre del año pasado, durante un partido de fútbol 7 entre dos clubes no profesionales que se enturbió y terminó en una pelea multitudinaria.

La policía mexicana se lleva al agresor de Luis Torres.

La policía mexicana se lleva al agresor de Luis Torres. / Jam Press

Todo escaló después de que la víctima cazara con una entrada dura a un rival en el mediocampo durante la segunda mitad del choque.

La falta provocó que el acusado entrara en cólera y se abalanzara sobre el joven para propinarle varios puñetazos en la cara.

Después de caer al suelo, Pulido siguió siendo golpeado por su rival en la parte posterior del cráneo y provocándole un traumatismo que le llevó a la muerte.

El futbolista asesinado Luis Torres.

El futbolista asesinado Luis Torres. / Jam Press

Tras ello, los servicios médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida, mientras que el agresor escapó del lugar de los hechos.

Ahora, más de un año después, las autoridades han detenido a Pulido después de que se emitiese una orden judicial.

El joven se enfrenta a un juicio por homicidio intencionado y ha sido puesto bajo custodia policial mientras la investigación sigue su curso a la espera de una sentencia en firme.

Noticias relacionadas y más

Dos aficionados golpeándose durante el partido de Querétaro y Atlas en 2022.

Dos aficionados golpeándose durante el partido de Querétaro y Atlas en 2022. / EFE

La violencia se cierne sobre el fútbol mexicano después de que en 2022 ocurriera una de las mayores tragedias hasta el momento con la muerte de 17 personas en un partido entre Querétaro y Atlas de la liga nacional debido a una pelea entre aficiones que también dejó 22 heridos.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La confesión de Marta Díaz que pone a Sergio Reguilón en el punto de mira
  2. Críticas por esta escena de Ayuso antes del desfile del 12 de octubre
  3. La pesadilla de Rashford en Inglaterra: La mansión interminable que se ha convertido en un pozo sin fondo
  4. Daniel Sancho mueve ficha y empieza con su particular venganza: 'Ha llegado el momento
  5. Aprueban el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: así se solicita
  6. ¿En qué comunidades autónomas es festivo hoy, lunes 13 de octubre?
  7. Niño Becerra, sobre el momento en el que la vivienda dejará de subir en España: 'Cuando la clase media no pueda pagar más
  8. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la Dana Alice: 'Se esperan lluvias

¿Tienes coche? En 2026 necesitarás esta baliza obligatoriamente y ya lo dijo la DGT

¿Tienes coche? En 2026 necesitarás esta baliza obligatoriamente y ya lo dijo la DGT

El verdadero motivo por el que Victoria Beckham se deshizo de sus implantes mamarios

El verdadero motivo por el que Victoria Beckham se deshizo de sus implantes mamarios

PLD Space cerrará antes de final de año una ronda financiación de 130 millones para impulsar Miura 5

PLD Space cerrará antes de final de año una ronda financiación de 130 millones para impulsar Miura 5

Todo sobre la vuelta de La Oreja de Van Gogh: regreso apoteósico de Amaia Montero y la marcha inesperada de Pablo Benegas, ¿con Leire Martínez?

Todo sobre la vuelta de La Oreja de Van Gogh: regreso apoteósico de Amaia Montero y la marcha inesperada de Pablo Benegas, ¿con Leire Martínez?

Arrestan a un futbolista por matar a puñetazos a un rival en 2024 en pleno partido en México

Arrestan a un futbolista por matar a puñetazos a un rival en 2024 en pleno partido en México

Comienza la mejor temporada para ver auroras boreales: cuatro destinos imprescindibles para perseguir las ‘Luces del Norte’

Comienza la mejor temporada para ver auroras boreales: cuatro destinos imprescindibles para perseguir las ‘Luces del Norte’

Así es 'Una, Grande, Libre', el bar del 'chino facha' que triunfa Madrid: "Por corazón votaría a Vox, pero para gobernar quiero a Ayuso"

Así es 'Una, Grande, Libre', el bar del 'chino facha' que triunfa Madrid: "Por corazón votaría a Vox, pero para gobernar quiero a Ayuso"

De 'Josemi' a 'Dudu' y finalmente Eduardo: Así vive ahora el actor de 'Aquí no hay quién viva' o 'LQSA' lejos de los focos

De 'Josemi' a 'Dudu' y finalmente Eduardo: Así vive ahora el actor de 'Aquí no hay quién viva' o 'LQSA' lejos de los focos