Arrestan a un futbolista por matar a puñetazos a un rival en 2024 en pleno partido en México

El futbolista amateur Moises Pulido (25 años) ha sido arrestado este martes por la policía mexicana por su relación con la muerte de otro futbolista, Luis Torres (16 años), conocido como 'el Borre' después de un partido en el que se enfrentaron los equipos en los que formaban parte en 2024.

Los hechos ocurrieron en Guadalajara, al noroeste de México, el 9 de septiembre del año pasado, durante un partido de fútbol 7 entre dos clubes no profesionales que se enturbió y terminó en una pelea multitudinaria.

La policía mexicana se lleva al agresor de Luis Torres. / Jam Press

Todo escaló después de que la víctima cazara con una entrada dura a un rival en el mediocampo durante la segunda mitad del choque.

La falta provocó que el acusado entrara en cólera y se abalanzara sobre el joven para propinarle varios puñetazos en la cara.

Después de caer al suelo, Pulido siguió siendo golpeado por su rival en la parte posterior del cráneo y provocándole un traumatismo que le llevó a la muerte.

El futbolista asesinado Luis Torres. / Jam Press

Tras ello, los servicios médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida, mientras que el agresor escapó del lugar de los hechos.

Ahora, más de un año después, las autoridades han detenido a Pulido después de que se emitiese una orden judicial.

El joven se enfrenta a un juicio por homicidio intencionado y ha sido puesto bajo custodia policial mientras la investigación sigue su curso a la espera de una sentencia en firme.

Dos aficionados golpeándose durante el partido de Querétaro y Atlas en 2022. / EFE

La violencia se cierne sobre el fútbol mexicano después de que en 2022 ocurriera una de las mayores tragedias hasta el momento con la muerte de 17 personas en un partido entre Querétaro y Atlas de la liga nacional debido a una pelea entre aficiones que también dejó 22 heridos.