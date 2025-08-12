El arrepentimiento tras el éxito en Onlyfans de la ciclista española Cecilia Sopeña: "He activado mi derecho al olvido"

En internet las cosas no caducan, al menos la mayoría, pero sí que se puede 'luchar' para que desaparezcan de buena parte de las redes sociales, en el caso de los perfiles de sus usuarios.

Eso mismo es lo que quiere intentar llevar a cabo la ciclista española Cecilia Sopeña, que tras su incursión en la red de contenido exclusivo OnlyFans, ha decidido eliminar cualquier registro que una su nombre con la web.

La decisión llega después del acoso sufrido a partir de su llegada a la plataforma y de darse cuenta que busca "una etapa más consciente, más ordenada, más digna", alejada del dinero fácil que reportan las subscripciones.

La ciclista apela al "derecho al olvido digital", una medida que está recogida por la legislación española en la que se trata de "impedir la difusión de información personal a través de internet", según apunta la Agencia Española de Protección de Datos, eliminando los "resultados de las búsquedas en internet realizada por tu nombre".

"Tengo derecho a proteger mi imagen. Tengo derecho al olvido. En virtud del Artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), he activado con mi equipo legal el derecho al olvido: el derecho a eliminar de Internet todo aquello que ya no refleja quién soy ni cómo deseo ser recordada", explica la ya excreadora de contenido para adultos.

Lejos de quedarse ahí, ha anunciado que emprenderá acciones legales contra "cualquier contenido que esté siendo difundido, compartido o almacenado fuera de sus plataformas originales y privadas. Esto incluye vídeos, imágenes, extractos y enlaces que estén fuera de contexto o filtrados sin consentimiento", apunta.

Cecilia Sopeña, excreadora de contenido en OnlyFans. / ·

Así, anuncia que cualquiera que se anime a contradecirle y publicar algo suyo sin que ella lo apruebe, se enfrentará a "un proceso judicial amparado por la ley", aunque advierte que "no es una amenaza", sino la única manera de proteger su imagen.

La deportista termina su comunicado anunciando que todavía se mantendrán determinados contenidos abiertos "por motivos de gestión fiscal", aunque "no representan su identidad pública", además de resaltar que su nombre "merece ahora silencio, honor y dirección".