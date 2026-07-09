Arquitectos e interioristas coinciden: "Un toldo oscuro no tiene por qué calentar más el interior de una vivienda"

Un toldo oscuro no tiene por qué calentar más el interior de una vivienda: esta es la postura que defienden desde la Asociación Española de Sombreado y Control Solar Dinámico (AESSO). Y sí, rompe con un mito que parecía muy establecido en este punto.

El color del toldo importa, pero no siempre como pensamos

Los expertos dicen que aunque el toldo oscuro se caliente más en el exterior, ese calor no pasa directamente al interior como si fuera un radiador. La clave es que el vidrio bloquea buena parte de la radiación infrarroja lejana que emite el toldo caliente, mientras que lo importante es evitar que la radiación solar directa llegue al cristal.

De hecho, hay un argumento que juega a favor de los toldos oscuros para bloquear mejor el calor: ciertos tejidos oscuros son capaces de bloquear mejor esa radiación directa que otros más claros, lo que reduce la cantidad de energía que llega hasta la ventana.

La Asociación señala que con un toldo negro, pasa entre el 4% y el 7% de la energía solar, mientras que uno beige claro deja que avance hasta el 14% de la energía. Esto supone que un toldo oscuro puede detener hasta un 95% de la radiación total.

Viviendas con toldos para evitar la entrada de los rayos del sol en verano. / Pixabay

También es importante considerar que en el caso de los toldos, el tono de la tela no lo es todo. De igual forma, elementos como material y opacidad acaban afectando de manera muy obvia a la capacidad del toldo para bloquear la mayor cantidad de radiación solar posible.

En este sentido, la AESSO recuerda también que las protecciones solares exteriores pueden tener un impacto notorio en el sobrecalentamiento: hasta una reducción media del 73% en grados hora de refrigeración y un 35% menos de potencia para conseguir la refrigeración que se busca en ciertos espacios.

Por otro lado, no hay que olvidar que el contexto es importante: si uno va a estar en una terraza o balcón, en esos casos sí que puede ser más recomendable un toldo claro puesto que retiene menos el calor de la radiación.

En definitiva, queda desmentido el mito de que los toldos oscuros siempre den más calor. No obstante, al mismo tiempo hay que considerar muchos factores distintos: materiales, tono, necesidad... el toldo perfecto no existe, pero el adecuado, sí.