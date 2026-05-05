Los arquitectos coinciden: este truco con papel de aluminio puede ayudarte a detectar humedades sin tener que gastar un dineral en profesionales

Muchos expertos arquitectos advierten de la posibilidad de que muchos edificios construidos hace más de 20 años tengan problemas de aislamiento, lo cual puede constar como causa directa de posibles humedades no deseadas en la vivienda.

Ante esta situación, existe un truco que se puede llevar a cabo antes de llamar a un profesional con el objetivo de ahorrar mucho dinero. Además, se trata de un experimento que se puede llevar a cabo de manera muy sencilla y requiere solo un material: papel de aluminio.

El truco en cuestión consiste en coger un trozo de papel de aluminio y pegarlo en la pared de una habitación en la que se sospeche que hay problemas de aislamiento. Una vez colocado (lo más recomendable es que sea en días en los que vaya a llover), tendremos que esperar un plazo de 2 a 3 días para comprobar los resultados.

Si el lado del papel de aluminio que estaba en contacto con la pared se encuentra húmedo, malas noticias: la habitación posee problemas de aislamiento. En cambo, si aparece por el lado opuesto, podría tener que ver con un problema de ventilación en tu vivienda. Y, evidentemente, si está seco por ambas caras es que no hay incidencia alguna.

En el primer caso, el siguiente paso a dar consiste en establecer una reunión de vecinos en la que se discuta la posibilidad de hacer una revisión en la fachada del edificio con el objetivo de llamar a un profesional que pueda solventar cualquier problema de aislamiento que presente la misma.

Algo que resulta crucial para que las humedades no vayan a más y puedan ocasionar daños más grandes en las propias viviendas de la comunidad de vecinos. De ahí que el consejo de los arquitectos sea tan directo: lo mejor que se puede hacer es actuar con tal de prevenir futuros dolores de cabeza.

Y es que los problemas de aislamiento de las fachadas de los edificios constan actualmente como una de las principales fuentes de preocupación en las comunidades de vecinos, dado que los arreglos pueden llegar a suponer derramas que no todo el mundo estaría dispuesto a pagar.

Sin embargo y tal y como mencionábamos antes, lo más conveniente es actuar cuanto antes con el objetivo de que dicha derrama inicial no se convierta en un pago mucho más prohibitivo en el futuro a causa de tener que lidiar con humedades localizadas en varias zonas del edificio al mismo tiempo.