Dos arquitectos alertan sobre hacer reformas en septiembre: "Resultan más fáciles de gestionar en primavera o al comienzo del verano"

Septiembre es sinónimo de comienzos para muchas personas. Aunque todavía no ha terminado el verano, algunas familias lo dan por finalizado con la vuelta al colegio y al trabajo. La mayoría de trabajadores suelen tomarse un descanso antes de este periodo, aprovechando las vacaciones escolares.

Después de romper con la rutina diaria, toca volver al hogar y la vida cotidiana. En este momento, es habitual empezar un nuevo proyecto. Algunos se apuntan al gimnasio, otros comienzan una colección y no son pocos los que piensan que es el momento de hacer un cambio en su vivienda.

En este contexto, La Vanguardia ha entrevistado a los arquitectos Javier de la Cruz y Lourdes Treviño. Según la arquitecta, "el verano cambia nuestra forma de habitar, pero es al recuperar los horarios habituales cuando vuelven los problemas de distribución, almacenaje, iluminación o falta de intimidad".

BADAJOZ. OBRAS, OBREROS DE LA CONSTRUCCION, ALBAÑILES, EDIFICIO EN CONSTRUCCION / SANTIAGO GARCIA VILLEGAS / EXT

Aunque tengamos las cosas más claras tras las vacaciones, no es necesario comenzar las obras. En su lugar, el arquitecto considera que es un buen momento para estudiar la vivienda, sin tener prisa por empezar el trabajo y planificando la reforma para más tarde.

"Es un mes muy adecuado para definir el proyecto, cerrar el presupuesto, solicitar licencias y encargar materiales", señala Javier de la Cruz. Asimismo, el profesional cree que el otoño es una estación clave para poder "detectar filtraciones de aire, comprobar el estado de las ventanas, estudiar si existen puentes térmicos y revisar los equipos de climatización".

Al mismo tiempo, septiembre puede ser fundamental para preparar algunas estancias de la casa antes de que comiencen las lluvias. En este sentido, es importante impermeabilizar terrazas y cubiertas. "No basta con aplicar un producto impermeabilizante: hay que revisar pendientes, sumideros, juntas, encuentros con fachadas y posibles puntos de entrada de agua", advierte el profesional de DmasC.

OBREROS (ALBAÑILES) TRABAJANDO EN UNA OBRA DE REFORMA DE UNA VIVIENDA O PISO EN LA CALLE VENEZUELA ( VIGO ). SECTOR CONSTRUCCION. TRABAJADORES. TRABAJO. REFORMAS. HOGAR / MARTA G. BREA / FDV

En este punto, el arquitecto recuerda al citado medio que muchos fabricantes cierran durante el mes de agosto. Por este motivo, algunos proveedores pueden llegar a septiembre con muchos pedidos acumulados. "Una reforma bien planificada depende tanto del trabajo en la vivienda como de todo lo que debe llegar a ella", avisa De la Cruz.

Por último, es importante tener en cuenta cuando terminarán las obras si las empezamos en septiembre. Durante la entrevista, ambos arquitectos alertan sobre el riesgo de llegar a Navidad con la reforma sin terminar, ya que esta "no termina cuando acaba la albañilería". En su lugar, la arquitecta recomienda que "resultan más fáciles de gestionar en primavera o al comienzo del verano".