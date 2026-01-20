Un arquitecto explica el error más común al climatizar una casa antigua: "No es lo mismo una casa en Madrid que en Sevilla"

Las reformas en casas antiguas son algo muy habitual. Los que viven en ellas intentan adaptarlas a la vida actual y que habitarlas sea algo mucho más confortable.

Y es que algo que le ocurre a muchos hogares viejos es que no están adaptados a las bajas temperaturas, algo especialmente problemático en según qué regiones de España durante el invierno. Así que climatizarlas es algo casi prioritario en muchas de esas reformas.

Ante este tipo de situaciones, el arquitecto Edu Saz ha querido intervenir a través de uno de sus últimos vídeos publicado en su canal de YouTube. Ahí explica los factores que se deben tener en cuenta a la hora de realizar una obra para climatizar una casa antigua.

Y es que considera que muchos que lo hacen cometen un grave error al no invertir antes en otra cosa: las ventanas y el aislamiento del hogar.

El primer error que menciona es aquel en el que muchos piensan que su casa requiere las mismas soluciones que las demás, pero influyen muchos factores como la orientación, el clima de la región, etc.

"No es lo mismo una casa en Madrid que en Sevilla y no es lo mismo una vivienda que esté totalmente aislada por otras viviendas, que una que está muy expuesta en el exterior, o si ya tiene por ejemplo calefacción comunitaria o no", aclara.

En cuanto al sistema que más recomienda, no tiene duda de que lo mejor es el suelo radiante. "La aerotermia con suelo radiante refrescante es de las mejores opciones que se pueden utilizar hoy en día , aunque siempre combinándolo con unas buenas ventas y con un buen aislamiento de la envoltura".

Otra opción es el suelo refrescante, aunque el arquitecto opina que "hay quienes no le notan lo suficiente en verano y necesitan complementarlo con otros sistemas , como los fancoils, sea en superficie o por conductos, que pueden conectarse a la aerotermia". Por esta razón, no lo recomienda en sitios cálidos y húmedos como el sur de España.