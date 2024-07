Arqueólogos encuentran en China los restos de una civilización avanzada de hace 45.000 años

Un reciente descubrimiento en China ha arrojado luz sobre una civilización de hace 45.000 años. Lo sorprendente es que esta civilización, a pesar de su antigüedad, parece haber sido bastante avanzada. El descubrimiento ha tenido lugar en el yacimiento de Shiyu y parece ser una puerta para comprender mejor esta civilización antigua de Homo sapiens, así como las herramientas que usaban.

El equipo de investigación, liderado por la doctora Shixia Yang, profesora del Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology (IVPP) de la Chinese Academy of Science ha desenterrado más de 15.000 herramientas de piedra. Además, también se han encontrado numerosos restos de animales, así como un fragmento de cráneo que pertenece a la especie Homo sapiens.

Lo más destacable es que las herramientas encontradas son sorprendentemente avanzadas y sofisticadas. Los investigadores han afirmado que uno de los aspectos más relevantes es “el uso de la obsidiana” en la composición de estas herramientas. Y es que, esto indicaría que los miembros de esta civilización se habrían desplazado cientos de kilómetros con tal de obtener los materiales.

Este descubrimiento puede ofrecer una posibilidad de entender mejor en qué punto de nuestra historia comenzaron a perfeccionarse y utilizarse este tipo de herramientas. Y es que, este tipo de avances son cruciales para entender el nivel intelectual y el ritmo del progreso de nuestros antiguos antepasados.