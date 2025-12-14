SOCIEDAD
Arqueólogos descubren la puerta sureste de la ciudad de Ilici del siglo IV a. C. en Elche
Corresponde a un conjunto arqueológico en La Alcudia que da fe de una localidad muy activa durante el imperio romano
Dentro de los avances arqueológicos que se han podido realizar en España en 2025, el presente se despedirá con el descubrimiento de uno más: la puerta sureste de la ciudad ibérica de Ilici, un acceso monumental que se monta hacia el siglo IV a. C.
La Universidad de Alicante anunció este viernes que, en el Sector 11 del yacimiento de La Alcudia, en Elche, se materializó un gran paso hacia adelante en la comprensión de la topografía urbana ibérica, siendo definido como "un elemento estructural decisivo".
Particularmente, ha sido el catedrático Alberto J. Lorrio quien enfatizó la importancia del descubrimiento, insistiendo en que es vital para comprender cómo se gestó la organización y evolución de la ciudad. "Esta puerta confirma la entidad del acceso y su relevancia estratégica en el conjunto defensivo”, añade.
Según la identificación de la estructura, esta tiene un vano de 2,60 metros, con un zócalo de mampostería y un alzado de adobe, el cual probablemente fue desmantelado en la época tardorrepublicana.
“Hasta ahora intuíamos la existencia de este acceso, pero carecíamos de evidencias arquitectónicas concluyentes", explica Lorrio, haciendo énfasis en cuán vital ha sido este encuentro.
"Su identificación no solo completa el sistema defensivo documentado, sino que aporta información esencial sobre las fases constructivas y la intencionalidad urbanística de la comunidad ibérica”, subraya.
En función de este hallazgo, se ha impulsado de manera determinante la musealización del área en aras de facilitar la comprensión y el disfrute del público, por lo que se integrará al proyecto 'Damas y Héroes' financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la UA y el Ayuntamiento de Elche.
