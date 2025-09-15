Arón Piper revela su fiesta perfecta en 'El Hormiguero' y escoge el cumpleaños de Lamine Yamal

Este lunes arrancaba la tercera semana de 'El Hormiguero' en su franja horaria habitual, el prime time, donde es amo y señor de las noches televisivas en España. El equipo está un año más encabezado por Pablo Motos y cuenta con la colaboración de las hormigas, Tracas y Barrancas, para entrevistar diariamente a algún famoso que quiere promocionar su último trabajo.

En el caso de la noche del 15 de septiembre esa persona era el actor Arón Piper, que llegaba para mostrar en sociedad 'La Tregua', que se estrena el 10 de octubre, además de otro trabajo junto con Johnny Depp. Además, es un enamorado de la música y recientemente se ha lanzado de cabeza con un primer trabajo de estudio, titulado igual que su nombre, 'Arón Piper'.

Sin embargo, antes de entrar al lío desde el programa se ha querido destacar la fama que guarda el joven actor de 28 años, de quien se dice que le gusta mucho salir de noche y la fiesta, en general. Por eso, le han sometido a un curioso test para descubrir cuál es el plan perfecto para el que se pusiera en la piel de Ander Muñoz en 'Élite': "Estamos alimentando esa fama que ya tenía", indicaba el hispano alemán.

El funcionamiento era sencillo, solo tenía que escoger entre las dos opciones que le daba el presentador: "¿Discoteca o casa con amigos?", algo que lo que no ha dudado en escoger la segunda opción, además de asegurar que prefería salir de noche que de día.

También aseguraba preferir las copas a los chupitos, aunque ha reconocido que suele beber algo llamado 'skinny bitch', la "bebida de las modelos", que consiste en mezclar vodka con agua con gas o con un ligero toque de limón.

También prefiere bailar a quedarse contemplando el ambiente desde la barra y un "garito oscuro" a un lugar abierto y luminoso, así como las "pool parties" a las "discotecas con ventanas".

Como 'bonus track', las hormigas le preguntaban si hubiese preferido ir a la boda de Tamara Falcó o al cumpleaños de Lamine Yamal, algo en lo que tuvo todavía menos dudas: "Al cumpleaños de Lamine", se sinceraba el actor.

La última pregunta tenía que ver con qué comer después de una noche de fiesta y se valoraban opciones como "un kebab" o "unos churros", pero Piper se quedaba con lo primero. El juego ha terminado con un truco para la resaca: "Depende de cuanto le hayas dado. Sobre todo al día siguiente no tienes que tener nada que hacer", aseguraba, aunque Pablo Motos destacaba que lo mejor es hidratarse bien antes y después de la fiesta.