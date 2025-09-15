Quién es Aron Piper, el invitado de hoy en 'El Hormiguero'

La nueva semana de 'El Hormiguero' comienza este lunes 15 de septiembre con un invitado muy especial: Arón Piper, actor y cantante que se ha convertido en uno de los jóvenes talentos más destacados de España. Piper, conocido internacionalmente por su papel de Ander en 'Élite', visitará el programa de Pablo Motos para hablar de su nueva faceta musical.

Todo sobre Arón Piper, la joven promesa de la interpretación y de la música

Arón Piper nació el 29 de marzo de 1997 en Berlín (Alemania), pero pasó casi toda su infancia en España, donde comenzó a trabajar en su carrera artística desde muy joven.

Después de debutar en la pequeña pantalla en series como 'Merlí' y 'Merlí: Sapere Aude', su gran salto a la fama llegó con 'Élite' en 2018, convirtiéndose en uno de los personajes más emblemáticos de la serie gracias al personaje de Ander, un joven sensible y complejo que conquistó a millones de espectadores.

Tras varios años de éxito en televisión, Piper decidió explorar su pasión por la música. Su primer álbum de estudio, titulado simplemente 'Arón Piper', incluye trece canciones ya disponibles en todas las plataformas digitales.

El proyecto musical de Arón refleja un sonido pop contemporáneo con influencias de géneros urbanos y alternativos y supone la consolidación de Piper como un artista polifacético capaz de destacar tanto frente a las cámaras como encima de un escenario.

Con esta nueva visita de Arón Piper al programa presentado por Pablo Motos, el joven hablará del proceso creativo por el que ha pasado hasta lanzar su primer álbum de estudio, las inspiraciones y los próximos proyectos en los que está trabajando, tanto en televisión como en música y cine.

Sin ir más lejos, en 2025 tiene pendiente el estreno de tres películas: 'La tregua', 'Hugo 24' y 'Day Drinker', esta última con Johnny Depp, Penélope Cruz, Madelyne Cline y Manu Ríos en el reparto.