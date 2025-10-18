Arón Piper (28 años) sobre su rutina de ejercicios y belleza para triunfar en Hollywood y la música

Triunfar en el mundo de la actuación y de la música no es sencillo, y hacerlo de forma simultánea, menos. Arón Piper ha conseguido alcanzar el éxito de forma multidisciplinar, y ha compartido en un nuevo vídeo cuál es su rutina de ejercicios y de cuidado facial que le ayudan a alcanzar el éxito.

La rutina diaria de Arón Piper

En un nuevo vídeo de GQ España, comprobamos cómo es la rutina de gimnasio de Arón Piper, bastante sencilla pero muy práctica. El artista reconoce que debe adaptarse a su estilo de vida, muy activo, repleto de viajes constantes.

Arón Piper / atresplayer

Eso sí, reconoce que cuando se queda en Madrid suele entrenar en gimnasio y da clases de boxeo. ¿Cuál es su rutina diaria para mantenerse en forma? Comienza realizando 100 flexiones, después hace unas 60 sentadillas, divididas en series de 30 y 30, y para terminar, también realiza unas zancadas.

Como ves, la rutina de ejercicio de Arón Piper cuando está fuera y no puede visitar un gimnasio es sencilla y accesible, ideal para mantenerse en buena forma física sin necesidad de tener un equipamiento complicado. Reconoce que le gusta esta rutina por no necesitar un gimnasio y poder realizarlo esté donde esté.

Justo después de hacer ejercicio, Arón Piper cuenta que realiza un ritual de cuidado personal que incluye un cuidado intenso de la cara, con cremas faciales y perfumes de una marca de la cual es embajador.

Arón Piper, en 'El silencio'. / LANDER LARRAÑAGA / NETFLIX

Este día a día permite a Arón Piper no sólo triunfar en la música, donde acaba de lanzar un nuevo album, sino también codearse con otras estrellas de Hollywood como Johnny Depp y Penélope Cruz en su faceta como actor.

Más allá de los ejercicios, del cuidado físico y de los rituales de belleza, Piper reconoce que para él es fundamental mantener un círculo cercano de amigos que lo apoyen incondicionalmente en su carrera. Y así es su vida entre rodajes y conciertos.