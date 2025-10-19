Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Arnold Schwarzenegger (78 años) revela el suplemento que toma por las mañanas: "Me siento menos aturdido y más concentrado"

La estrella de Hollywood ha explicado su rutina de suplementación para mejorar la calidad del sueño

Arnold Schwarzenegger en una aparición pública con 77 años.

Arnold Schwarzenegger en una aparición pública con 77 años. / Klaus Pressberger / Getty Images

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Arnold Schwarzenegger, actor y exculturista, sigue manteniéndose en forma a los 78 años de edad. El bienestar físico y mental es fundamental para retrasar el envejecimiento y no sufrir sus consecuencias. No obstante, el consumo de suplementos puede ayudar a partir de una edad avanzada.

La estrella de Hollywood ha explicado su rutina de suplementación para mejorar la calidad del sueño. Según los recientes estudios, el denominado L-treonato mejora el descanso, el estado de alerta y la concentración del día siguiente.

En esta investigación, un grupo de adultos con problemas leves para conciliar el sueño ingirió 1 gramo de L-treonato de magnesio durante 21 días. Después de tres semanas, las personas experimentaron una mejora del sueño profundo y REM.

Arnold Schwarzenegger en su juventud y plenitud física.

Arnold Schwarzenegger en su juventud y plenitud física. / ·

"Yo lo tomo y me siento menos aturdido y más concentrado por la mañana", explicó Schwarzenegger. Los integrantes del estudio también destacaron que su nivel de energía había mejorado al día después.

Por otra parte, el múltiple vencedor de Mister Olympia señaló otro elemento que también le ayuda a mejorar su salud, los frutos secos: "Me alargan la vida e incluso ayudan a mantener un peso saludable", añadió Schwarzenegger.

Según Mayo Clinic, "comer frutos secos como parte de una alimentación saludable puede ser bueno para el corazón. Los frutos secos contienen ácidos grasos insaturados y otros nutrientes. Y son una excelente colación".

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger en una visita al Camp Nou. / ·

Además de sus componentes nutricionales, el citado medio destaca que su precio económico y comodidad para el día a día: "No son caros, y son fáciles de almacenar y de empaquetar para llevar a cualquier lugar", cita Mayo Clinic.

Aunque pueden aportar más calorías, son buenos para la salud cardiovascular: "Un inconveniente es que algunos pueden ser ricos en calorías. Por eso es importante limitar las porciones. Sin embargo, pueden ayudar a que sigas una dieta saludable para el corazón", sentencian los expertos.

