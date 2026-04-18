Arnaldo Otegi: "Queremos una república vasca, pero si el Rey Felipe VI nos da la Copa, me conformo con llenar el estadio de ikurriñas"

Quedan pocas horas para que Arbeola Rojas señale el inicio de la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. La semana ha sido intensa y una de las voces que más ha calentado la previa ha sido la del político Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, quien hizo un llamamiento a la afición vasca.

En una entrevista en 'Euskadi Irratia', subrayó que los seguidores de la Real Sociedad deben mantener la calma y no caer en provocaciones por parte de la afición del Atlético de Madrid.

En este sentido, defendió que la grada de La Cartuja se llene de ikurriñas como muestra de identidad y apoyo.

El secretario general de EH Bildu recordó el asesinato de Aitor Zabaleta en 1998: "He estado muchas veces en la cárcel en Madrid y sé que en la afición del Atlético de Madrid hay un sector de ultraderecha, muy fascista y muy antivasco".

Asimismo, reconoció que "lo que pediría a la gente es tranquilidad, llevar ikurriñas y que se vea lo máximo posible que hay un equipo vasco jugando la final, y luego a ver si somos capaces de ganar", donde aseguró que "a un partido siempre hay opciones".

Sobre el Atlético de Madrid, Otegi fue contundente: "Es un equipo muy potente, pero nosotros no nos vamos a quedar atrás. Espero que sea un buen partido y, que, por supuesto, gane la Real".

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. / Archivo

El político aseguró que "queremos una república vasca, pero si el Rey Felipe VI nos da la Copa, me conformo con llenar el estadio de ikurriñas y cantar nuestras canciones", con el objetivo de demostrar que "somos Euskal Herria y no somos España".

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"Todo el mundo sabe que nosotros somos republicanos, pero vivimos en este Estado en el que los españoles han decidido que sea un Estado monárquico", señaló en 'Euskadi Irratia'.