Los Army Awards 2026 se reinventan: nueva sede, público y ocho horas de espectáculo

Los Army Awards encaran su tercera edición convertidos en algo más grande, más abierto y más ambicioso que nunca. El 10 de enero de 2026, el Madrid Arena se vestirá —o mejor dicho, se desvestirá— de gala para acoger la evolución natural de los conocidos “antipremios” de internet, una cita que cada año reivindica la autenticidad, el humor y las historias que nacen en la red lejos de los focos tradicionales. La transformación llega con un cambio clave: por primera vez, el evento abre sus puertas al público general, con un aforo superior a las 6.000 personas y una programación que ocupará buena parte del día.

El recinto madrileño abrirá a las 12:30 horas para dar paso a una jornada repleta de experiencias: zonas de activación exclusivas, encuentros con creadores, música en directo y un market ampliado que convivirá con una amplia oferta de foodtrucks. Un formato híbrido entre festival, convención y show en vivo que mantiene intacto el espíritu irreverente de Ceciarmy, anfitrión y creador del evento.

La gala principal arrancará a las 20:00 horas, de nuevo sin guion y con la espontaneidad como norma. Junto a Ceciarmy estará Santiago Segura, que repite al frente de una ceremonia que promete más sorpresas, más momentos virales y un potente cartel musical que se desvelará próximamente. La alfombra negra volverá a reunir a grandes creadores de contenido, rostros conocidos de televisión, cine y música, y referentes del entretenimiento digital.

CecyArmy y Santiago Segura, en el rodaje del teaser / BLANCHON

Todavía habrá que esperar algunos días para descubrir las categorías y los nominados de esta edición, un sello distintivo de los Army Awards: premios que cambian cada año en función de la conversación social y que celebran desde acciones solidarias hasta ocurrencias memorables de la comunidad. Como siempre, serán los seguidores de Ceciarmy quienes tendrán la última palabra en las votaciones.

El anuncio de esta tercera edición ha llegado acompañado de un teaser repleto de caras conocidas de 2025: Fabiana Sevillano, Augusto Alonso, Roro y Pablo, Anas Andaloussi, Leto, Javi Hoyos o Pablo Vera junto a su grupo de amigos. También aparecen Guille Fernández, Montoya, Cristian Ventura (con su célebre bandeja) y Cristóbal Soria, en una pieza que juega con algunos de los momentos más populares del año en redes.

Ceciarmy, que suma más de 15 millones de seguidores, ha convertido estos premios en una plataforma para poner en valor a las personas reales y a quienes utilizan internet para inspirar, apoyar y hacer reír. La edición 2026 contará además con el respaldo de marcas como Revolut, Fini, Prometeo o JD Sports, entre otras.

Las entradas para vivir esta nueva etapa de los Army Awards ya están disponibles en TIXXLAB, y todo apunta a que la tercera edición marcará un antes y un después en la historia del evento. Un show inclasificable, visceral y libre que, como cada año, promete no dejar a nadie indiferente.