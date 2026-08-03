Ariana Grande preocupa a sus seguidores: Delgadez extrema y retiro temporal de la música

La imagen pública de Ariana Grande está en el ojo del huracán a raíz de las últimas apariciones de la norteamericana en público. La evidente pérdida de peso ha provocado numerosos comentarios en las redes sociales que han provocado que se sature y haya decidido poner freno a comentarios ajenos.

Según ha informado a través de 'People', la artista no participará en el musical en el que se esperaba su presencia en Londres, 'Sunday in the Park with George', tras la finalización de su gira actual, cansada de que se le haga un "escrutinio público constante e interminable".

Ariana Grande en el vídeoclip de su última canción del disco 'Petal'. / ·

La imagen pública de la cantante y actriz de 33 años ha sido un tema de conversación habitual en las redes sociales desde hace varios años, pero no ha sido hasta ahora, pocos días después de lanzar su úlitmo álbum 'Petal' que todo ha saltado por los aires.

En el material promocional del trabajo se puede ver a Grande muy delgada y las especulaciones en redes no tardaron en cebarse con su delgadez con mensajes como "se ve muy, muy perjudicada" o usuarios que le recomendaban un parón, porque "se ve abatida".

La actriz y cantante Ariana Grande en la alfombra roja de los premios Bafta. / ·

Incluso ha alertado a algunos compañeros de profesión, como la actriz Jameela Jamil ('The Good Place' o 'She Hulk') que ha indicado que la joven "podría estar muriendo frente a nosotros" y critica que su equipo de trabajo no sea capaz de corregirle, tildándoles de "irresponsables" por ello.

No obstante, la propia cantante destacaba a través de su representante que espera poder finalizar su gira "por todo lo alto, con buena salud y feliz, y luego tomarse un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, que han dado lugar a un escrutinio público constante e interminable".

Más allá, justificaba que "su espectáculo es muy físico y requiere mucha destreza atlética. Actúa con salud y éxito a un nivel muy alto noche tras noche", encontrando una explicación a un tema en el que a pesar de las críticas son muchos los que consideran que no se debe juzgar el físico de las personas. La realidad es que el cambio en Ariana Grande es notable, sobre todo al comparar imágenes de hace unos años con su presencia actual.

La artista terminará su gira 'Eternal Sunshine' el próximo 1 de septiembre y no se sabe de cuánto tiempo será dicho parón, pero sus seguidores esperan que vuelva con energía y, quizás, con una imagen pública distinta.