Ariadna Artiles (44 años): "Me levanto a las 7 de la mañana. Todos los días desayuno lo mismo, un zumo de apio, 3 huevos, aguacate y frutos rojos"

Ariadne Artiles (Las Palmas de Gran Canaria, 1982) es una de los modelos españolas más conocidas por el público general. La canaria vivió junto a su familia hasta los 17 años, cuando decidió trasladarse a Madrid para estudiar la carrera de Psicología. No obstante, en la capital comenzó a hacer algún casting para costear los estudios.

De esta forma, Ariadne fue escogida por el fotógrafo Bruce Weber para ser protagonista de la nueva campaña de Abercrombie & Fitch. Posteriormente, probó suerte en el mercado americano, trabajando para algunas de las publicaciones más prestigiosas de moda como Vogue, Glamour o Marie Claire.

La emprendedora fue escogida Modelo Revelación por la revista Glamour en 2006. Con una amplia trayectoria en la industria de la moda, Artiles ha colaborado con algunos de los mejores fotógrafos del mundo y ha aparecido en numerosas portadas de revistas como Elle, Cosmopolitan, Marie Claire o Harpers Bazaar, entre otras.

Ariadne Artiles / .

Actualmente, la modelo ha trasladado su experiencia al diseño de moda con dos colecciones de ropa que llevan su propio nombre. Recientemente, la revista Woman ha entrevistado a la canaria durante la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, celebrada en la playa de Maspalomas.

Durante la charla, Ariadne ha compartido algunos de los detalles de su rutina de entrenamiento y alimentación para mantenerse en forma. A sus 44 años, la modelo sigue igual de activa que siempre, abordando múltiples proyectos. Artiles comienza la jornada temprano, con una comida que le aporta la energía suficiente para afrontar la jornada.

"Me levanto todos los días a las 7 de la mañana porque es la hora que levanto a mis hijas para ir al colegio y me acuesto sobre las 23 h. Todos los días desayuno lo mismo: un zumo de apio, 3 huevos, medio o un aguacate, depende del hambre, y frutos rojos, concretamente arándonos", detalla al citado medio.

Ariadne Artiles / .

Respecto al resto de dieta, Ariadne sigue una alimentación equilibrada sin lactosa y gluten: "Como superbién, tengo una educación alimenticia muy buena. No hago ningún esfuerzo extra. Es cierto que desde hace algunos años me ha salido que soy intolerante a la lactosa y al gluten, entonces ya no tomo nada. De todas formas, aunque no fuera intolerante, el gluten no es nada bueno para el organismo: inflama, y por tanto es malo para las enfermedades autoinmunes, así que no se lo recomiendo a nadie. Yo antes no tomaba mucho".

Fuera de lo mencionado, la modelo no tiene restricciones y apuesta por la dieta mediterránea. "Tomo mucha proteína en todas las comidas, mucha verdura, mucha fruta, carne y pescad, huevos, como de todo, comida mediterránea de toda la vida sin restricciones. Si me apetece tomar cualquier otra cosa la toma", sentencia Artiles.