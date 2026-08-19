Un argentino viviendo en España pone fin al debate entre Barcelona y Madrid: "En una se toman las decisiones y en la otra hay gran parte del sistema emprendedor y startup"

La eterna discusión entre qué ciudad es mejor, Barcelona o Madrid, lleva entre la sociedad española desde hace décadas. Sin embargo, otros prefieren simplemente disfrutar de cada capital a su manera, dejando de lado las comparaciones.

Es el caso de Agustín, un argentino que lleva dos años viviendo en España y que resuelve la habitual pugna entre las dos urbes más importantes del país: "Entendí que no compiten entre sí", apunta.

Vista zenital del Eixample de Barcelona. / ·

La clave está en qué funciones tiene cada una dentro del contexto de todo el país. Señala que mientras que Madrid, "gestiona el poder", Barcelona "gestiona las ideas", algo que se puede constatar con un simple paseo por sus calles.

"Caminando por (el barrio de) Salamanca, siento que esta es una ciudad donde se toman las decisiones, no por nada están los ministerios", comenta Agustín. En Madrid se concentra todo el poder político nacional y jurídico, desde el Gobierno de España, hasta el Tribunal Constitucional, la Agencia Tributaria o el Banco de España: "No por nada están todas las sedes de las empresas del IBEX35", remata.

La Gran Vía de Madrid es uno de los centros neurálgicos de la ciudad. / R.M. Nunes (Shutterstock)

Por otro lado, en Barcelona se respira otro ambiente, menos ligado al institucionalismo y más a la generación de ideas: "No por nada acoge el Mobile World Congress, uno de los eventos tecnológicos más importantes de todo el mundo", además de "gran parte del sistema emprendedor y startup".

En este sentido, los datos de la Generalitat indican que en 2025 hubo un 121% más de empresas de nueva creación que hace una década. Además, el Observatorio de Startups de la Fundación Innovación Bankinter apunta que estas captaron casi 1.400 millones de euros en inversiones, por los 800 millones en Madrid -entre las dos concentran dos terceras partes del sector en todo el país-.

"No por nada está lleno de emprendedores, diseñadores, ingenieros, de talento internacional", comenta como otro de los factores que explican la realidad que se vive en cada ciudad. Así, Madrid se consolida como "un gran centro financiero" y Barcelona lo hace como "un referente mundial a la hora de traer perfiles internacionales relacionados a la tecnología y la creación de nuevas empresas".

De hecho, Agustín puntualiza que toda esta reflexión se puede constatar en la calle, mientras que en el centro de España "ves muchos más trajes y se siente más corporativo", en la costa catalana "ves muchos más portátiles y se siente mucho más creativa". Por eso, la pregunta no sería 'qué ciudad es mejor', sino "¿eres más de potenciar instituciones o de crear cosas nuevas?".