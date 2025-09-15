Un argentino que reside en España se queda sin palabras tras ver cómo trabaja la Policía: "No los ves"

Muchos extranjeros vienen a visitar o a vivir a España, ya que es uno de los países que mejor calidad de vida tiene. Sin embargo, cuando llegan a la península ibérica se encuentran con una cultura y unas tradiciones totalmente opuestas a las de su país.

Es el caso de un joven argentino que reside actualmente en España y ha querido compartir en un vídeo de TikTok una de las cosas que más le ha llamado la atención: el papel que ejerce la Policía en las calles.

El argentino, que ya lleva casi tres meses en la península ibérica, asegura que "es interesante no ver policías por ningún lado porque casi que no los hay... nunca los ves patrullando". Sin embargo, cuenta que "están en lugares específicos, pero no hacen muchos recorridos".

Uno de los momentos donde ve más a los agentes de seguridad es cuando hay partidos de fútbol o movilizaciones, entre otras actividades que destaca. Quitando estos actos puntuales, el argentino no tiene dudas en decir que "la Policía está poco".

Una situación que no ocurre con la policía de Argentina, ya que tienen mucho más protagonismo. El argentino piensa que el motivo principal de esta situación es porque "la Policía confía en la gente porque se comporta".

El joven considera que esto se debe porque los españoles son "muy educados" y "tranquilos".

"Llevamos tres meses y no vimos ningún conflicto. Y mira que yo llevo horarios nocturnos y paso por bares, discotecas, etc. Nunca he visto a nadie pelearse, ni robos", señala en el vídeo.

La opinión del argentino no está pasando desapercibida en TikTok. Un usuario expone que "la policía va de paisano, y cuando actúan se ponen las placas distintivas". Otro señala: "Por fortuna, tenemos mucha policía de paisano".