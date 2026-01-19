Una argentina que vive en España destapa a los supermercados y sus 'falsos descuentos'

Una joven argentina residente en España se ha convertido en viral tras poner en evidencia una práctica habitual en muchos supermercados: los supuestos 'superdescuentos' que, en realidad, apenas suponen un ahorro real para el consumidor.

Como podéis imaginar, su reflexión ha generado miles de compentarios porque toca un tema especialmente sensible para muchas familias: el precio de la cesta de la compra.

La protagonista del vídeo que no ha tardado en viralizarse en redes es Micaela Di Stefano, quien recorre los pasillos de un supermercado señalando carteles llamativos con mensajes como "superprecio" u "oferta":

"No entiendo cómo en todos los descuentos pone 'superprecio' y te descuentan apenas 20 céntimos", comenta con ironía mientras muestra varios productos. "Y la gente lo acaba comprando porque piensa que es una ganga", añade visiblemente afectada.

'Aruser@s', el programa matinal de LaSexta, comentó el vídeo en directo y esta reflexión acabó abriendo un debate sobre el consumo diario. Algunos colaboradores defendieron que, céntimo a céntimo, se nota cierto ahorro, aunque reconocieron que hacer la compra es cada vez más caro y que muchos descuentos generan más ilusión que beneficio.

Y no, el éxito del vídeo no es fruto de la casualidad. Vivimos en un contexto marcado por la inflación y por ello los consumidores miran cada vez más el precio final, desconfiando de las estrategias de marketing agresivas que vemos en muchos supermercados.

Carteles grandes, colores llamativos y palabras como las enumeradas por Micaela ('oferta', 'superprecio', 'descuento') acaban influyyendo psicológicamente en la decisión de compra, aunque en realidad la rebaja sea mínima. Vamos, que no todo lo que parece un descuento lo es y este vídeo es un buen ejemplo.