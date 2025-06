Una argentina viaja a Barcelona y deja esta sorprendente reflexión sobre los catalanes

Muchos extranjeros vienen a visitar o a vivir a España, ya que es uno de los países que mejor calidad de vida tiene. Sin embargo, cuando llegan a la península ibérica se encuentran con una cultura y unas tradiciones totalmente opuestas a las de su país.

Una de las últimas personas que han compartido su opinión a través de las redes sociales ha sido la creadora de contenido Bic Montero que ha acudido a Barcelona, una de las ciudades más importantes de la península ibérica, con el objetivo de conocer todos los rincones secretos de la Ciudad Condal.

La joven, que cuenta con más de 400.000 seguidores en TikTok, empieza diciendo en el vídeo que "después de 15 horas de vuelo ya llegamos a España", aparte de señalar que "es la primera vez que estoy en Barcelona, así que tengo el alma de aventurera bien despierta".

Después de estar paseando durante varias horas por la calle, la creadora de contenido asegura que "la energía de la gente de Barcelona es como muy relajada, muy chill, muy de playa".

La argentina predice lo que hacen los catalanes en su tiempo libre: "Hoy me tomo una cervecita en un bar... mucha gente en grupo. Veo a personas que van de aquí para allá. Me gusta".

"Amo también esta situación de restaurantes con las mesitas afuera", reconoce. La joven no tiene dudas en decir que Barcelona le "recuerda mucha a Buenos Aires".

A pesar de que solo lleva unas horas en Catalunya, la tiktoker desvela que "me siento muy cómoda en esta ciudad".

El vídeo no ha pasado desapercibido en redes sociales, y los usuarios de la aplicación le han advertido: "Vigila mucho, Barcelona hoy en día es una de las ciudades de España con mayor inseguridad" o "No has hecho una buena elección, cualquier ciudad de España es mejor y más segura".