Una argentina se muda a España y queda decepcionada tras recibir su primer sueldo

'No me alcanza ni para el alquiler', explica la joven en un vídeo publicado en redes sociales

Argentina explica su sueldo en España

Argentina explica su sueldo en España / 5

Claudio Torres

Aunque en España estemos en una situación mejorable en lo que a economía se refiere (por la inflación del precio de prácticamente todo y el estancamiento salarial), no es el único país del mundo que se encuentra en un momento delicado. Por ello, muchas personas de otros países deciden emigrar a España con la esperanza de mejorar su estabilidad laboral y salarial. Eso es lo que ha intentado (y sigue haciéndolo) una joven argentina, aunque ha quedado decepcionada.

Rosario es el nombre de la joven que se mudó a Valencia recientemente en busca de mejores oportunidades laborales. Consiguió trabajo, y ya ha cobrado su primer sueldo. Y es precisamente de ello de lo que ha hablado en una reciente publicación realizada en su cuenta de Tiktok, pues es creadora de contenido.

“Amigos, acabo de cobrar mi primer sueldo y no me alcanza ni para la renta”, comienza la joven. Eso sí, explica que solo ha cobrado la mitad de su sueldo completo, pues ha trabajado por el momento dos semanas. Aun así, explica que "no me alcanza, ¿qué hago?", acerca de lo que debe pagar de alquiler. “Recalculando estoy, chicos, recalculando la vida”.

Eso sí, no se sabe de qué está trabajando, de cuánto es su jornada ni cuánto ha sido lo que ha cobrado, pues no lo ha especificado en ninguno de sus vídeos recientes. Pero deja claro que en España muchas personas usan casi todo su salario para vivir, quedándole un ahorro final mísero. "Estamos al horno, gente", concluye Rosario.

