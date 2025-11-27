Argentina bajo alerta: el SMN advierte lluvias intensas durante hasta 72 horas

El Servicio Meteorológico Nacional se ha visto forzado a lanzar una importante advertencia en Argentina, con énfasis en la provincia de Córdoba, ante el adverso clima que se experimentará durante los próximos días. Y es que llegarán lluvias de una gran intensidad.

Se aproximan días de fuertes tormentas en Argentina

Acorde a lo que señala el SMN, se producirán una serie de precipitaciones que podrían mantenerse activas durante hasta 72 horas de forma continua. Esto es algo que, por lo tanto, puede extenderse hasta el domingo, 30 de noviembre.

El SMN destaca que las constantes lluvias no serán lo único a lo que se deberá prestar atención. Aparentemente, se originarán tormentas que dejarán fuertes rachas de viento, las cuales podrían llegar a superar la medición de 50 kilómetros por hora.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional ha mencionado Córdoba como la zona más afectada, se indica de igual forma que otros territorios del interior y áreas de las sierras centrales deberían extremar toda precaución.

Lógicamente, a consecuencia de las fuertes lluvias continuadas, el SMN advierte de las posibles consecuencias de ello: acumulaciones de grandes cantidades de agua con riesgos de inundaciones y el aumento del cauce de ciertos ríos.

Los argentinos en zonas afectadas por el clima adverso podrían experimentar toda clase de inconvenientes durante las próximas 72 horas, como cortes de luz o daños en las infraestructuras. De nuevo, las tormentas serán de una peligrosidad considerable.

En última instancia, el SMN recomienda evitar todo desplazamiento innecesario y asegurar cualquier objeto externo que pudiera verse afectado por lluvias y viento. También recomiendan estar atentos ante un posible empeoramiento del clima.

Se aproximan unos días complicados para Córdoba y alrededores. Tanto si vives en Argentina como si estabas preparando un viaje al país, ten en cuenta que estos van a ser de los días más complicados de todo el año.