Ardor en redes por la brutal agresión de un policía nacional a un aficionado de España

España logró el billete a la final del Mundial. La selección española aplastó a Francia, con un recital del centro del campo del conjunto de Luis de la Fuente, que anuló a Rabiot, Tchouameni e incluso a Olise. Fue una oda al fútbol, que hacía tiempo que no se veía.

La alegría fue inmensa, tanto en el gol de Oyarzabal de penalti, como en el de Pedro Porro, que aportó una dosis de tranquilidad al saber que la distancia de dos goles eran palabras mayores. En Madrid, se puso una pantalla gigante de la plaza de Colón. El Ayuntamiento ya está preparando el dispositivo policial ante una eventual victoria de España en la final con la posibilidad de celebrarse 'en Cibeles y en el centro de Madrid'.

Al término del encuentro, los aficionados que estaban viendo el partido en la 'Fan Zone' de Madrid, se congregaron en Cibeles para celebrar el triunfo, aunque la policía tuvo que intervenir para aligerar el paso, que había cortado el tráfico en el Paseo de Recoletos. Algunos policías emplearon la fuerza para restablecer la circulación y dispersar a los congregados. En algún caso hizo uso de sus porras para disolver a la multitud.

Un policía usó la porra

Tras la negativa de parte de los asistentes a abandonar la calzada, los agentes de seguridad llevaron a cabo varias intervenciones para despejar el lugar y restablecer el tránsito. La actuación policial permitió recuperar la circulación con normalidad y evitar que la situación derivara en incidentes de mayor gravedad.

Además, la Policía Nacional arrestó a un hombre acusado presuntamente de un delito de atentado contra la autoridad después de que, según las primeras informaciones, agrediera a un agente en las inmediaciones de la plaza de Cibeles durante los festejos. Asimismo, algunos seguidores lanzaron distintos objetos contra los efectivos policiales, un suceso que dejó a dos agentes con heridas leves.

Los altercados también obligaron a intervenir a los servicios de emergencia. Los sanitarios de Samur-Protección Civil atendieron a tres personas que presentaban contusiones de escasa consideración. Ninguno de los afectados necesitó ser trasladado a un centro hospitalario, de acuerdo con los datos facilitados inicialmente por los equipos de emergencias.

La celebración comenzó pocos minutos después de que finalizara el encuentro, cuando cientos de aficionados se desplazaron hasta la fuente de Cibeles, uno de los lugares más emblemáticos de la capital para conmemorar los éxitos deportivos. Fue en ese escenario donde se concentró la mayor parte de los asistentes para festejar la victoria.

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"No creo que el hecho de que unos coches no puedan pasar merezca que se agreda a jóvenes que celebran la victoria de España, no es proporcional. Hay que revisar los protocolos policiales, e, @interiorgob debería salir a dar explicaciones y pedir disculpas", decía uno por X.