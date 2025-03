Un árbitro profesional confiesa en 'La Revuelta' que intentaron sobornarlo: "Llamé a la policía"

'La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time'.

El programa de David Broncano se transmite de lunes a jueves a las 21:40 horas y tiene una duración de 70 minutos. En él participan rostros populares como Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, además de recibir cada noche a distintos invitados para ser entrevistados por el jiennense.

Antes de iniciar las entrevistas, el formato de TVE siempre tiene un espacio para hablar con la gente que ha acudido al Teatro Príncipe de Gran Vía para ver el programa en directo. En un momento de la charla, el presentador jiennense recibió una tarjeta amarilla y después otra roja de un árbitro profesional de fútbol, Rafael Cano Florido.

Al instante, Broncano se quedó alucinando de lo que le estaba pasando: "¿Qué hace un árbitro sacándome tarjetas?". En ese momento, Cano Florido se presentó, pero también estaba su hijo que contó una anécdota: "En una página web sale que hay un partido que quedó con un resultado y el árbitro lo cambió".

Broncano no dudó en ningún momento en recordar la polémica eliminación del Atlético de Madrid en la Champions League tras anular el penalti de Julián Álvarez. "¿Arbitraste el Atlético - Real Madrid de la semana pasada?", bromeó el presentador de TVE.

Sin embargo, fue el propio Cano Florido quien explicó lo que había sucedido en ese encuentro: "Fue un error mío. Pasó que en vez de poner 3-3 me equivoqué y puse el gol en el equipo local en vez de en el visitante. Eso se impugnó, luego se rectificó y ya está", resumió.

Por otro lado, Broncano no perdió la oportunidad de cuestionarle si hay sobornos en el fútbol: "En categorías inferiores a veces hay intentos para las apuestas... ¿Te llegó alguna propuesta?". Él contestó con contundencia: "Sí".

⚽ Un ex árbitro de fútbol confirma que intentos de soborno.



💼 Durante años esto era como normal en el fútbol lo de los maletines, confiamos en que ya no 🙄 #LaRevuelta pic.twitter.com/0budFMCIrz — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 24, 2025

"¿Qué tenías que hacer?", cuestionó Broncano. "Evitar el descenso de un equipo", contestó el colegiado profesional que lo tenía que hacer pitando un penalti a favor de ese equipo. "Entró el delegado y me dijo, si pasara esto... y dije espere un momento, llamé a la policía", reveló. No obstante, el encuentro no se disputó ya que lo suspendió por intento de soborno.