Quién es Arantxa de Benito: presentadora de televisión y nueva invitada de Pasapalabra

Cada tres días, cuatro invitados acuden a Pasapalabra para ayudar a los concursantes principales, Manu Pascual y Rosa Rodríguez. Los famosos tienen el objetivo de conseguir el mayor número de segundos para la prueba final del Rosco.

En esta ocasión, el presentador Roberto Leal recibe en el plató a Arantxa de Benito. La presentadora de televisión es hija del periodista Rafael de Benito, esta es su carrera.

Aránzazu de Benito Hernández (Madrid, 1969), más conocida como Arantxa de Benito, es una popular presentadora de televisión, especialmente en la década de los noventa.

Comenzó su trayectoria profesional trabajando eventualmente como modelo. En 1991 fue seleccionada por Televisión Española para presentar el programa musical 'Ponte las pilas', enfocado al público adolescente.

En este formato, la presentadora comparte plató con Dani Martín, que años más tarde fue cantante del grupo El Canto del Loco. Además, también coincidió con Alicia Bogo y Benjamin Barrington.

Posteriormente, la presentadora continuó con otro formato musical, el programa 'Los Primeros de la Primera'. En la misma cadena, presentó 'Zona Franca' junto al locutor de radio Tony Aguilar.

Después de esta experiencia, Arantxa de Benito disminuyó su presencia en los medios de comunicación. Sin embargo, aumentó su presencia en la prensa rosa debido a su relación con el futbolista del Real Madrid, José María Gutiérrez 'Guti'.

En 2005, la presentadora firmó para el programa 'Cada día', de María Teresa Campos. Al año siguiente, participó en 'El primero de la clase', y en 2007 y 2008, fue colaboradora de 'Las mañanas de Cuatro'. Además, ha sido tertuliana de 'Espejo Público' de Antena 3.