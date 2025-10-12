Aprueban el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: así se solicita

Una pensión no contributiva (PNC) es una ayuda económica que otorga el Estado a las personas que no han cotizado lo suficiente (o directamente no han cotizado) a la Seguridad Social para acceder a una pensión contributiva, pero que se encuentran en una situación de necesidad económica.

Desde el año 2026, las personas que perciban una pensión no contributiva en la Comunidad de Madrid podrán optar a un nuevo complemento económico autonómico de 525 euros al año si viven de alquiler y no son propietarias de una vivienda.

La medida, anunciada por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, tiene como objetivo compensar el aumento de los precios del alquiler y apoyar a los mayores con menos recursos. La presidenta madrileña detalló que este complemento anual de 525 euros estará dirigido a quienes reciben una pensión no contributiva de jubilación o invalidez y residan en la región. La ayuda comenzará a aplicarse en 2026 y se destinará a personas sin vivienda en propiedad que vivan en régimen de alquiler.

Esta iniciativa se añadirá al complemento estatal vigente, de igual cuantía, que lleva años sin actualizarse. De este modo, los pensionistas madrileños que cumplan con los requisitos podrán recibir hasta 1.050 euros adicionales al año, una ayuda significativa en un contexto de encarecimiento del alquiler en la capital y su entorno metropolitano.

Requisitos para acceder a la ayuda

El complemento está orientado a los pensionistas con menos recursos económicos. Para poder solicitarlo será necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Ser titular de una pensión no contributiva de jubilación o invalidez.

de jubilación o invalidez. No disponer de vivienda en propiedad.

Figurar como titular del contrato de arrendamiento de la vivienda habitual.

de la vivienda habitual. Que el propietario del inmueble no sea familiar hasta el tercer grado, ni cónyuge ni pareja de hecho.

En los casos en que convivan varias personas con pensión no contributiva en la misma vivienda, solo el titular del contrato de alquiler podrá beneficiarse del complemento.

Impacto económico y social

Según datos de la Comunidad de Madrid, se estima que unas 2.500 personas mayores podrán acceder a esta ayuda. El propósito es reforzar el complemento estatal, que no se ha revisado en los últimos años a pesar del aumento del precio del alquiler.

Aunque la cuantía equivale a unos 43 euros mensuales, esta aportación representa un alivio económico y simbólico para muchos hogares, ya que duplica la ayuda estatal en una de las regiones con los alquileres más elevados del país.

Procedimiento y plazos de solicitud

La medida entrará en vigor en 2026, cuando se publique la convocatoria oficial de la Comunidad de Madrid.

A falta de detalles concretos, todo indica que el proceso de solicitud seguirá un esquema similar al del complemento estatal: presentación de la solicitud ante el organismo competente, acreditación de la condición de pensionista no contributivo y justificación del contrato de arrendamiento.

Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo anual que fije la administración regional, y será obligatorio mantener la condición de pensionista no contributivo tanto en el momento de la solicitud como en la resolución de la ayuda.