Se aproxima la borrasca Pedro: Catalunya entrará este miércoles en el 'flanco prefrontal'

El viento golpeó fuerte en Catalunya durante la semana pasada. El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) activó la alerta máxima por viento en buena parte de la comunidad, incluyendo el área metropolitana de Barcelona, ante la previsión de un episodio de rachas muy intensas que ya estaban superando los 100 kilómetros por hora en puntos como Badalona.

El aviso de peligro rojo, el nivel más alto de la escala, afectó a una veintena de comarcas y se mantuvo activo durante las primeras horas de la jornada de aquel jueves 12 de febrero, y hasta bien entrado el día. Según Meteocat, el episodio comenzó la madrugada del miércoles y se alargó hasta la 1 de la madrugada del viernes, aunque el momento de mayor riesgo se concentró entre la medianoche y el mediodía del jueves.

Las rachas más fuertes se esperaron en zonas del interior y prelitoral, donde el viento pudo superar con facilidad los 100 km/h, tal y como ya se había comprobado en los datos que fueron llegando de aquellas primeras horas del jueves.

Llega otra racha de viento: la borrasca Pedro

Las borrascas han sido protagonistas durante buena parte del invierno, dejando acumulaciones destacadas de precipitación y un ambiente plenamente invernal, especialmente en las zonas de montaña. Ahora, la influencia de las altas presiones favorece un escenario mucho más tranquilo.

La previsión para este martes apunta a una jornada mayoritariamente estable gracias a la proximidad del anticiclón. Aun así, la entrada de un ligero viento marítimo podría aportar intervalos de nubes, sobre todo en puntos del litoral y prelitoral. No se descarta que estas nubes puedan dejar algún chubasco aislado y de carácter débil.

Los nubarrones podrían descargar precipitaciones débiles entre el Baix Montseny y el Alt Maresme, e incluso de forma puntual en la ciudad de Barcelona hacia el mediodía. La nieve, en cambio, perderá protagonismo en cotas bajas y quedará restringida a la vertiente norte del Pirineo, con precipitaciones cada vez más débiles.

En el resto de Catalunya, la jornada combinará amplios periodos de sol con bandas de nubes altas y finas que no impedirán disfrutar de un ambiente agradable. El viento ha perdido intensidad respecto a días anteriores, aunque todavía se registran rachas fuertes en el Pirineo y en zonas del interior de Tarragona.

La segunda mitad del miércoles llegará con el viento del oeste, ya que Catalunya entrará en el flanco prefrontal de la borrasca Pedro. El indicio de este llegará con el fortalecimiento del viento del sudoeste en la Costa Brava (Girona), el viento fuerte del oeste en las zonas de la Serralada Transversal y las precipitaciones en el noroeste a partir de la noche.

De cara a la segunda mitad de la semana, el paso de una nueva borrasca podría reactivar el viento y algunas precipitaciones, especialmente en el noroeste y en el sur de Catalunya. Sin embargo, todo apunta a que el anticiclón volverá a imponerse entre el viernes y el sábado, iniciando un nuevo periodo de estabilidad que podría prolongarse durante varios días, con temperaturas moderadas y predominio del sol.