Aprobado el 'Estadio Shakira': así será la construcción en España para la cantante colombiana

Shakira se encuentra de gira. La cantante colombiana vive un momento brillante de su carrera. Esta semana, batió un récord de asistencia en su último concierto, con 400.000 personas en la Plaza de la Constitución (Zócalo). 'La Loba' superó a Los Fabulosos Cadillacs, con 300.000 personas registradas en 2023 y a Grupo Firme que, en 2022, convocó a 280.000.

"Fue increíble, la verdad. Estaba hasta nerviosa y todo, después de un año de gira", afirmaba Shakira, que sigue inmersa en su Las mujeres ya no lloran Tour.

España, reservada para la final

En el programa 'Al cielo con ella' de la 1, presentado por Henar Álvarez, le preguntó a la artista cuándo tenía previsto venir a España para ofrecer conciertos. La cantante respondió con entusiasmo y dejó claro que nuestro país ocupará un lugar muy especial en su gira, ya que, según explicó, “España está reservada para el final”. Con estas palabras dio a entender que quiere cerrar esta etapa de actuaciones de una manera memorable ante el público español.

Además, aseguró que cuando llegue ese momento no piensa escatimar en el espectáculo. Prometió un show a lo grande y afirmó con rotundidad: “Voy a tirar la casa por la ventana desde todos los puntos de vista”. Con esta declaración dejó claro que su intención es ofrecer una producción espectacular, cuidada al detalle y pensada para sorprender a los fans.

A continuación, la artista reveló una noticia que dejó a todos sorprendidos. Explicó que su promotora está trabajando en algo muy especial para estos conciertos en España. Según contó, se está preparando un estadio específicamente pensado para estas actuaciones.

Lo más llamativo es que, según adelantó, ese recinto tendría incluso un nombre muy particular. La cantante afirmó que el espacio se llamará “Estadio Shakira”, lo que incrementó aún más la expectación entre sus seguidores y generó un gran revuelo en redes sociales.

La artista aseguró que lo que están preparando será algo completamente fuera de lo común. En sus palabras, se tratará de “algo de otro mundo”, con una producción que, según prometió, nunca antes se ha visto en España. Esto sugiere que el espectáculo incluirá una puesta en escena innovadora y de gran escala.

Aunque ofreció algunos detalles llamativos, prefirió no concretar todavía aspectos clave como el número exacto de conciertos o las fechas en las que se celebrarán. Sin embargo, sí adelantó un dato que ha aumentado todavía más la curiosidad del público.

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Según explicó, no se tratará de una única actuación ni de un evento breve. La cantante afirmó que “van a ser más de dos días”, lo que hace pensar en una serie de conciertos consecutivos en lugar de una sola fecha.