Aprendiendo a vivir mejor con el cáncer: el deporte como aliado imprescindible

Tras una apertura centrada en combatir el sedentarismo, el Foro de Deporte y Salud entra de lleno en uno de los debates más sensibles y transformadores de la jornada: “Aprendiendo a vivir mejor con el cáncer”. Una mesa redonda que conectará ciencia, experiencia clínica y vivencias personales para demostrar que el deporte puede ser un pilar fundamental en el acompañamiento del paciente oncológico.

El diálogo contará con la visión médica de Fernando Granell, director del área de oncología de Bristol Myers Squibb, quien abordará los avances recientes en tratamientos y cómo la oncología actual integra cada vez más recomendaciones de estilo de vida saludable. Su intervención pondrá sobre la mesa un mensaje rotundo: vivir mejor con cáncer es posible, y la evidencia científica lo respalda.

Desde el ámbito del ejercicio estructurado, Ángel Carrasco, coordinador de la Unidad de Ejercicio Espacio Activo de la Asociación Española contra el Cáncer, explicará cómo la actividad física adaptada mejora el pronóstico, reduce efectos secundarios y fortalece la autonomía de quienes atraviesan la enfermedad. Su trabajo ha demostrado que moverse no es solo recomendable: es terapéutico.

La mesa contará también con un testimonio que trasciende las estadísticas. Virginia Torrecilla, ex capitana de la Selección Femenina de fútbol y referente de superación, compartirá cómo el deporte la sostuvo emocional y físicamente durante su proceso oncológico. Su historia recordará que la fortaleza mental y el acompañamiento deportivo pueden marcar una diferencia decisiva.

El punto de vista periodístico lo aportará Denís Iglesias, periodista de Diario Sport. Su presencia reforzará la importancia de comunicar, educar y humanizar cada caso.

Esta segunda mesa del Foro de Deporte y Salud promete ser una de las más emotivas y necesarias de la jornada: un recordatorio de que el cáncer no se afronta solo desde la medicina, sino también desde la actividad física, la motivación y la comunidad.