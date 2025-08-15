El aplaudido gesto de Mario Hezonja con el fallecido en Tres Cantos por los incendios: "Sin palabras por tu valentía y tus acciones desinteresadas"

La población situada a tan solo 20 kilómetros de Madrid capital, Tres Cantos, está viviendo uno de los incendios que están afectando el país. Más allá de la polémica con el conjunto escogido por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en su visita a la 'zona cero', el fuego ha dejado ya una víctima mortal, Mircea Spiridon, un hombre de Rumanía que resultó herido al intentar ayudar a los caballos de la hípica en la que trabajaba.

La noticia tuvo un gran impacto en toda la provincia, aunque ha afectado con especial intensidad al jugador del Real Madrid de baloncesto, Mario Hezonja. El alero, al saberse la noticia, ha querido tener un gesto con la familia del fallecido que ha sido muy aplaudido por todo el mundo en las redes sociales.

Hezonja y Perry durante un Unicaja-Real Madrid. / Jorge Zapata / EFE

Hezonja no se lo pensó dos veces y ha sido partícipe de la campaña de recaudación de fondos en Gofundme que pretende conseguir fondos económicos para cubrir los costes del funeral para Spiridon y su repatriación a la población donde viven sus familiares.

El origen de este sentimiento para el exjugador de FC Barcelona viene porque es propietario de algunos caballos y la noticia le afectó especialmente: "Como propietario de caballos y de un establo, me deja absolutamente sin palabras tu valentía y tus acciones desinteresadas", apuntaba en un comunicado publicado en la web de Gofundme tras aportar 1.000 euros de su bolsillo.

"Eres la viva imagen de lo que significa ser un hombre y un verdadero héroe. DEP", sentenciaba el sentido mensaje. Sin embargo, su aportación no se quedó allí y posteriormente hizo de altavoz para esta causa en sus redes sociales y se puso en contacto con la hípica.

De hecho, en sus mensajes sociales agradecía cualquier ayuda de sus seguidores: "¡Muchísimas gracias a toda la gente que habéis respondido tan rápido! ¡Todo lo que podéis ayudar os lo agradezco de corazón!", indicaba.

Pese a lo trágico de la noticia, la campaña ha sido todo un éxito y ha recaudado más de 30.000 euros, superando con holgura los 22.000 euros que se esperaban completar. Este monto irá directamente a cubrir el coste de los siguientes pasos: "Se destinará íntegramente a ayudar a la familia en otros gastos urgentes y necesarios", indicaba el jugador de baloncesto.

El gestó no tardó en recibir aplausos a través de las redes sociales. En X, donde el alero compartió el enlace a la web de donaciones, se inundó rápidamente de comentarios de otros usuarios que bendicen la iniciativa.

"Eres grande! Gran corazón como deportista y como persona, quien ama a los animales tiene ese riesgo, de cada día ser mejor. Gracias por difundir también", apuntaba una seguidora. "Contigo en el Palacio y fuera de él. Gracias Mario, por tu humanidad, tu coraje y tu amor por los animales. Un lujo tenerte cerca", aseguraba otro perfil.