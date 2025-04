El aplaudido discurso de Pablo Motos sobre el apagón masivo antes de empezar 'El Hormiguero': "Somos mucho más frágiles de lo que pensábamos"

El programa estrella de Antena 3 es 'El Hormiguero' y está presentado por Pablo Motos, siendo también uno de los más longevos en la parrilla de la televisión en España. Se emite en el formato del 'access prime' time y compite contra su principal rival, 'La Revuelta', con David Broncano al frente.

En él participan numerosos colaboradores y se centra en las entrevistas diarias a diferentes perfiles interesantes de la actualidad, con quienes repasan todo tipo de temas, relacionados o no con ellos. Durante la semana pasada, por ejemplo, Carlos Alcaraz destapaba el mal perder de Rafa Nadal al parchís.

Sin embargo, el inicio de la semana no fue para nada como nadie esperaba y desde 'El Hormiguero' se llevó a cabo "un programa diferente", con el tema del apagón como tema central. Pese a ello, el programa pudo ser emitido con normalidad y Pablo Motos dio un aplaudido discurso reflexionando sobre lo ocurrido.

"Nos hemos dado cuenta de lo frágiles que somos, solo nos tienen que quitar la luz y la vida en unos días sería un caos". El valenciano reflexionaba acerca del papel de la tecnología en nuestras vidas y cómo ha ido ganando sitio a lo analógico, que nos hizo inútiles incluso para "bajar las persianas de nuestra casa".

También recalcó su aplicación en el "dinero electrónico", que ha desplazado al metálico, algo que muchos ya no llevan nunca encima y que fue la única forma de pagar durante todo el lunes.

Revelaba que les llegó a luz a pocos minutos de empezar un programa que se había preparado de forma poco estética, pero efectiva, "con el grupo electrógeno" necesario para tener un mínimo de electricidad.

Finalmente, recordaba el mensaje de la UE sobre la necesidad de contar con un kit de emergencias por si ocurría algún tipo de emergencia, tanto bélica, como natural, aunque también tecnológica, como se pudo ver durante toda la jornada.

Comentaba que no sabían ni si podrían cenar porque no tenían donde preparárselo, pero aseguraba que "lo que sí que sabemos es que toda la solidez de nuestra forma de vida se va por el aire a través de la luz. Y que sin luz no somos nada", explicaba antes de resumirlo todo en que "somos mucho más frágiles de lo que pensábamos".